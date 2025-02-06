Yeryüzü Çocukları Derneği üyeleri deprem şehitlerinin mezarına ailelerle birlikte çiçek ekti

6 Şubat 2025’te Hatay'da yaşanan büyük depremin ikinci yıldönümünde, deprem şehitlerini anmak ve acılı ailelere moral vermek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremin ardından, Yeryüzü Çocukları Derneği, Hatay Deprem Şehitleri Mezarlığı’ndaki ailelere destek olmak için onlarla bir araya geldi. Yakınlarını kaybeden acılı aileler, Yeryüzü Çocukları Derneği üyeleri ile birlikte mezarlıklara çiçek ekip karanfiller bıraktı.

1 /8 Acıları bir nebze olsun hafifletmek için çiçek dağıttılar

YEÇED gönüllüleri, depremde yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulunarak onlara çiçekler sundu. Mezarlıklarda kimsesiz kalan, bakımsız mezarlara gönüllüler kendileri çiçek ektiler. Bu anlamlı hareketle, kaybedilen sevdiklerini anan ailelerin acısını bir nebze de olsa hafifletmeye çalışan Yeryüzü Çocukları, insanların bu acılı gününde şehit ailelerinin yanında olmayı ihmal etmedi.

2 /8 Hatay'daki deprem şehitleri mezarlığında yalnızca yakınlarını kaybedenlere değil, aynı zamanda o anı paylaşan diğer depremzede ailelerine de moral kaynağı oldu. Çiçeklerle ailelerin acılarını derinden paylaşmayı hedeflediler ve Hatay’daki toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sundular.

3 /8 Çalışmalarına devam ediyorlar

Asrın felaketi’nin ikinci yıldönümünde hala Hatay’da sosyal yardım ve psikosoyal destek çalışmalarına devam eden Yeryüzü Çocukları Derneği, Hatay’da yaşayanların acısına ortak olurken bir yandan da umut olmayı ihmal etmiyor.

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