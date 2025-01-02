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Yurdun dört bir yanında Regaip Gecesi idrak edildi

Yurdun dört bir yanında Regaip Gecesi idrak edildi

22:292/01/2025, Thursday
AA
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Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Gecesi, Türkiye'nin dört bir yanında idrak edildi. Regaip Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Vatandaşların akın ettiği camilerde namazlar kılındı, dualar edildi, ilahiler okundu, salavat getirildi. Camilerin dışında vatandaşlara kandil simidi ve şerbet ikram edildi.

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