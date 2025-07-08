101 yaşındaki Ümmehan nine uzun yaşam sırrını anlattı: O manzara olmasaydı yaşayamazdım

Amasya'da yaşayan 101 yaşındaki Ümmehan Balta'ya yeni kimlik kartı evinde verildi. Kendisini sağlıklı tutanın yaşadığı evin manzarası olduğunu ve uzun ömrün sırrını da anlattı. Balta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya gözüyle bir kez görmek istediğini de söyledi.
Amasya Dere Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi ve 13 torun sahibi Ümmehan Balta, Vali Önder Bakan'ın ziyaretiyle yeni kimliğine kavuştu.
Bakan, Balta'yla birlikte 101'inci yaşa özel hazırlanan pastayı da kesti.
1924 yılında dünyaya gelen ve 12 cumhurbaşkanı ile 27 başbakan gören Ümmehan Balta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kere dünya gözüyle görmek istediğini söyledi.
Balta, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşsem çok hoşuma gider. O benim evladım sayılır. Allah onu doğru yolundan şaşırtmasın. Televizyonda haberlerine hep bakıp, dinliyorum. Benden kendisine bol bol selam söyleyin. Ümmehan annenin Amasya'dan sana selamı var deyin" dedi.
Beni evimden gördüğüm manzara yaşattı
Kendisini sağlıklı tutanın yaşadığı evin havası ve manzarası olduğunu söyleyen Balta, “Yüksek katlı dairelerde oturmuş olsaydım bu kadar uzun yaşayamazdım. Beni bu müstakil evimin balkonundan gördüğüm manzara ve hava yaşattı" diye konuştu.