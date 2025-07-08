101 yaşındaki Ümmehan nine uzun yaşam sırrını anlattı: O manzara olmasaydı yaşayamazdım

Balta, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşsem çok hoşuma gider. O benim evladım sayılır. Allah onu doğru yolundan şaşırtmasın. Televizyonda haberlerine hep bakıp, dinliyorum. Benden kendisine bol bol selam söyleyin. Ümmehan annenin Amasya'dan sana selamı var deyin" dedi.