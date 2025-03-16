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Bakan Işıkhan İzmir'de maden işçileriyle sahurda bir araya geldi

Bakan Işıkhan İzmir'de maden işçileriyle sahurda bir araya geldi

07:3916/03/2025, Pazar
AA
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<p>Işıkhan, Tüprag Metal Madencilik tarafından işletilen Efemçukuru Altın Madeni'ni ziyaret etti.</p>
Işıkhan, Tüprag Metal Madencilik tarafından işletilen Efemçukuru Altın Madeni'ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'in Menderes ilçesinde altın madeninde çalışan işçilerle sahur yaptı.

Işıkhan ve beraberindekiler, madenci kıyafeti, baret ve çizme giyerek yerin metrelerce altına inmeden önce iş güvenliği brifingi aldı. 

Ardından üretim alanına inen Işıkhan, madencilik faaliyetleri hakkında bilgi edindi.

Damar tipi cevherleşmenin bulunduğu madende yeni açılan cevheri inceleyen Işıkhan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Buradan sığınma istasyonuna geçen Işıkhan, acil durumlarda alınan iş güvenliği önlemleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Işıkhan, yemekhanede madencilerle sahur yaptı. İşçilerden Yunus Bayraklı'nın duasıyla sahur sona erdi.

Madenciler, ziyaret anısına Bakan Işıkhan'a madenci heykeli hediye etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Sahur

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