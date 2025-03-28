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Bu isim dünyada sadece bir kişide var: İsmini duyan şaşkına dönüyor

Bu isim dünyada sadece bir kişide var: İsmini duyan şaşkına dönüyor

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:4028/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Dünyada bu ismi sadece bir kişi taşıyor. Annesinin büyük bir hevesle koyduğu isim, 5 yaşındaki kız çocuğunu adeta bir masal kahramanına döndürdü. İsmini duyan şaşkınlığını gizleyemiyor.

İngiltere'nin Northampton kentinde yaşayan Lisa ve Richard James Morphy çifti, yıllardır bir kız çocukları olmayı hayal ediyordu. 45 yaşındaki Lisa, üç erkek çocuğunun ardından nihayet hayallerine kavuştu.

Lisa, oğlunun isim önerisiyle radikal bir karar aldı.


Kızına öyle bir isim verdi ki... Dünyada eşi benzeri yok.

Kızına Snow White (Pamuk Prenses) ismini veren Lisa, "Oğlum, adını Snow-White (Pamuk Prenses) koyalım dediğinde harika bir fikir olduğunu düşünmüştüm. Herkes deli olduğumu söyledi ama ben kararımdan vazgeçmedim" diye anlattı.

Şu anda 5 yaşında olan Snow White'ın ismini çok sevdiğini sözlerine ekleyen anne, "İnsanlar ona Snow deyince hemen düzeltip tam adını söylüyor ve kendisini prenses olarak tanıtıyor" dedi.

Eşsiz bir isim seçtiğini ancak bu ismin kimi zaman zorluklara neden olduğunu söyleyen Lisa, havalimanı check-in sürecinde zorluklarla karşılaştıklarını ve kamusal alanlarda insanların şaşırdıklarını belirtiyor.

"İnsanlar adını duyduğunda dönüp bakıyor ya da fısıldıyor ama umursamıyoruz" diyen Lisa, kızının gerçek bir prenses gibi olmaktan zevk aldığını ifade etti.

Lisa, "İnsanlar her isim için dalga geçebilir, o yüzden biz ona kendisiyle gurur duymasını öğrettik" dedi.

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