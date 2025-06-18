Çay demlerken yapılan en büyük hata: Uzman isim açıkladı, meğer yıllardır yanlış içiyormuşuz

Doğru saklama yöntemi

Çayın aroması ve tazeliği, doğru saklama koşullarıyla korunabilir. Ancak pek çok evde çay, ağzı açık ve nemli ortamlarda saklanıyor.

Bu da hem küflenme riskini hem de tat kaybını beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre çay, ağzı sıkıca kapalı, kuru ve serin bir yerde saklanmalı. Hava almayan cam veya teneke kutular bu iş için ideal.