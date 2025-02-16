Doktorlar "asla evime sokmam" diyor: Bu 3 besin kalbi çürütüyor

Vücudumuz her geçen gün yeni bir madde ve besin değeriyle tanışıyor. Kardiyovasküler hastalıklara yol açan bazı maddeler kan basıncını yükselterek tansiyon ve şekere yol açabiliyor. Ancak öyle maddeler var ki uzmanlar "asla evinize sokmayın" uyarısında bulunuyor. . İşte sağlık açısından risk taşıyan ve kalbi çürüten 3 besin...
Günümüzde satılan yiyecek ve içeceklerin içeriği oldukça önemli. Sağlığa zararlı yiyeceklerin sıralamasını yapmak güç olsa da, vücudu bitiren bazı gıdalar mevcut. İşte uzak durulması gereken yiyecek ve içecekler.
Doğal olmayan ve şekerli içecekler sinir sisteminde rahatsızlıklara yol açıyor.
Pastörize edilmemiş çiğ süt ürünleri bakteri barındırıyor.
Enerji içeceği
Enerji içecekleri yüksek miktarda kafein içerdikleri için kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Kafein, kalp atış hızını ve kan basıncını artırır. Bu durum, özellikle kalp rahatsızlığı olan kişilerde çarpıntı, yüksek tansiyon ve düzensiz kalp ritmi gibi sorunlara yol açabilir. Fazla miktarda enerji içeceği tüketmek, kalp krizi veya ani kalp durması riskini artırabilir.
Kafeine duyarlı olan kişilerde bu etkiler daha belirgin olabilir. Birçok enerji içeceği, yüksek miktarda şeker içerir. Yüksek şeker tüketimi ise kilo alımına ve obeziteye yol açar. Enerji içecekleri, sinir sistemini doğrudan etkileyen kafein ve diğer uyarıcı maddeler içerir. Kafein, sinir sistemini uyardığı için enerjik hissetmenizi sağlar. Ancak yüksek dozlar, sinir, uykusuzluk, huzursuzluk ve anksiyete gibi problemleri beraberinde getirir.
Kola
Türkiye'de su ve çaydan sonra en sık tüketilen içeceklerden biri de koladır. Ancak asidik yapısı nedeniyle mide sağlığı için çok zararlıdır. Kalp sağlığını riske atan ve sık tüketildiğinde ağır problemlere yol açan bu içecek oldukça tehlikeli.
Çiğ sütle hazırlanmış peynir ve tereyağı
Çiğ sütle yapılan peynir ve tereyağı, süt pastörize edilmediği için zararlı bakteriler içerebilir. Bu bakteriler arasında salmonella, listeria ve campylobacter gibi hastalıklara yol açan mikroorganizmaları içerir.
Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için çok risklidir. Çiğ sütle yapılan peynir ve tereyağı, gıda zehirlenmesine yol açabilir. Gıda zehirlenmesi belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş bulunur. Bu belirtileri yaşamamak için tükettiğiniz peynir çeşitlerine dikkat edin.