Doktorlar "asla evime sokmam" diyor: Bu 3 besin kalbi çürütüyor

Kafeine duyarlı olan kişilerde bu etkiler daha belirgin olabilir. Birçok enerji içeceği, yüksek miktarda şeker içerir. Yüksek şeker tüketimi ise kilo alımına ve obeziteye yol açar. Enerji içecekleri, sinir sistemini doğrudan etkileyen kafein ve diğer uyarıcı maddeler içerir. Kafein, sinir sistemini uyardığı için enerjik hissetmenizi sağlar. Ancak yüksek dozlar, sinir, uykusuzluk, huzursuzluk ve anksiyete gibi problemleri beraberinde getirir.