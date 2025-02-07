Dünyanın En Harika Yerleri listesi açıklandı. Time Dergisi, 'Gezginlerin mutlaka görmesi gereken yerler' olarak tanımlanan 50 turistik destinasyonu paylaştı. Türkiye, 2 mekan ile öne çıktı. Türkiye'den listeye damga vuran iller belli oldu. İşte dünyanın en güzel 50 rotası.

1 /25 Maui Cultural Lands Lahaina / Havai

2 /25 Kamba African Rainforest Experiences - Odzala-Kokoua National Park / Kongo Cumhuriyeti

3 /25 Pearling Path, Muharraq / Bahreyn

4 /25 WA EV Network / Batı Avustralya

5 /25 Aviva Studios, home of Factory International / Manchester, İngiltere

6 /25 Hassan Fathy's New Gourna Village / Luxor, Mısır

7 /25 Moroccan Culinary Arts Museum / Marrakech, Fas

8 /25 Bab Al Salam Mosque / Muscat, Umman

9 /25 Reethaus / Berlin

10 /25 Ivomo Tea Cooperative / Gisakura, Rwanda

11 /25 Buffalo AKG - Buffalo / ABD New York

12 /25 Yum Cha / Santiago, Şili

13 /25 Saka Museum / Jimbaran, Endonezya

14 /25 Iris - Hardangerfjord / Norveç

15 /25 Grootbos Florilegium / Gansbaai, Güney Afrika

16 /25 Dive Tutukaka / Tutukaka, Yeni Zelanda

17 /25 CPKC Stadium / Kansas City, Missouri ABD

18 /25 VYN / Simrishamn, İsveç

19 /25 Turistlerin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğinin vurgulandığı bu listede Türkiye'den de iki yer seçildi.

20 /25 Turistik Diyarbakır Ekspresi

21 /25 500 yıllık tarihe sahip Zeyrek Çinili Hamam -İstanbul

22 /25 İşte ilk 50'ye giren diğer yerler; Kunstsilo - Kristiansand, Norveç Sharaan Nature Reserve - Suudi Arabistan Manam Chocolate - Hyderabad, Hindistan International African American Museum - Charleston, Güney Carolina ABD Iberá Provincial Reserve - C orrientes province, Arjanti n

23 /25 Matterhorn Alpine Crossing - İsviçre ve İtalya Air CCCC - Singapur Baths of Caracalla - Roma Magugu House - Johannesburg, Güney Afrika Sanxingdui Museum - Guanghan, Çin The Rabbit hOle - North Kansas City, Missouri ABD Naar - Himachal Pradesh, Hindistan Ruta de los Abastos - O'Higgins region, Şili Aranya - Beidaihe, Çin

24 /25 Hornsgatan Slow Fashion District - İsveç Agua Caliente Cultural Plaza - Palm Springs, California ABD Museum of Solutions - Mumbai, Hindistan Olivia Foundation - Mexico City Putep ‘t-awt - Cacouna, Quebec, Kanada