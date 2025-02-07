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Dünyanın en harika yerleri belli oldu: Türkiye 2 mekanla listeye damga vurdu

Dünyanın en harika yerleri belli oldu: Türkiye 2 mekanla listeye damga vurdu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:127/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Dünyanın En Harika Yerleri listesi açıklandı. Time Dergisi, 'Gezginlerin mutlaka görmesi gereken yerler' olarak tanımlanan 50 turistik destinasyonu paylaştı. Türkiye, 2 mekan ile öne çıktı. Türkiye'den listeye damga vuran iller belli oldu. İşte dünyanın en güzel 50 rotası.

Maui Cultural Lands Lahaina / Havai

Kamba African Rainforest Experiences - Odzala-Kokoua National Park / Kongo Cumhuriyeti

Pearling Path, Muharraq / Bahreyn

WA EV Network / Batı Avustralya

Aviva Studios, home of Factory International / Manchester, İngiltere

Hassan Fathy's New Gourna Village / Luxor, Mısır

Moroccan Culinary Arts Museum / Marrakech, Fas

Bab Al Salam Mosque / Muscat, Umman

Reethaus / Berlin

Ivomo Tea Cooperative / Gisakura, Rwanda

Buffalo AKG - Buffalo / ABD New York

Yum Cha /Santiago, Şili

Saka Museum / Jimbaran, Endonezya

Iris - Hardangerfjord / Norveç

Grootbos Florilegium / Gansbaai, Güney Afrika

Dive Tutukaka / Tutukaka, Yeni Zelanda

CPKC Stadium / Kansas City, Missouri ABD

VYN / Simrishamn, İsveç

Turistlerin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğinin vurgulandığı bu listede Türkiye'den de iki yer seçildi.

Turistik Diyarbakır Ekspresi

500 yıllık tarihe sahip Zeyrek Çinili Hamam -İstanbul

İşte ilk 50'ye giren diğer yerler;

Kunstsilo - Kristiansand, Norveç

Sharaan Nature Reserve - Suudi Arabistan

Manam Chocolate - Hyderabad, Hindistan

International African American Museum - Charleston, Güney Carolina ABD

Iberá Provincial Reserve - Corrientes province, Arjantin

Matterhorn Alpine Crossing - İsviçre ve İtalya

Air CCCC - Singapur

Baths of Caracalla - Roma

Magugu House - Johannesburg, Güney Afrika

Sanxingdui Museum - Guanghan, Çin

The Rabbit hOle - North Kansas City, Missouri ABD

Naar - Himachal Pradesh, Hindistan

Ruta de los Abastos - O'Higgins region, Şili

Aranya - Beidaihe, Çin

Hornsgatan Slow Fashion District - İsveç

Agua Caliente Cultural Plaza - Palm Springs, California ABD

Museum of Solutions - Mumbai, Hindistan

Olivia Foundation - Mexico City

Putep ‘t-awt - Cacouna, Quebec, Kanada

teamLab Borderless Digital Art Museum - Tokyo

La Maison Rabelais - Amboise, Fransa

EDP Art Reef - Albufeira, Portekiz

Origem - Salvador, Brezilya

CERN Science Gateway - Meyrin, İsviçre

Museum of Mountain Jews - Red Village, Azerbaycan

Montgomery Whitewater - Montgomery, Alabama ABD

Via Transilvanica - Romanya

Marie Selby Botanical Gardens - Sarasota, Florida ABD

Abrahamic Family House - Abu Dabi

#Türkiye
#turizm
#Zeyrek Çinili Hamam
#Diyarbakır Ekspresi

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