Dünyanın En Harika Yerleri listesi açıklandı. Time Dergisi, 'Gezginlerin mutlaka görmesi gereken yerler' olarak tanımlanan 50 turistik destinasyonu paylaştı. Türkiye, 2 mekan ile öne çıktı. Türkiye'den listeye damga vuran iller belli oldu. İşte dünyanın en güzel 50 rotası.
Maui Cultural Lands Lahaina / Havai
Kamba African Rainforest Experiences - Odzala-Kokoua National Park / Kongo Cumhuriyeti
Pearling Path, Muharraq / Bahreyn
WA EV Network / Batı Avustralya
Aviva Studios, home of Factory International / Manchester, İngiltere
Hassan Fathy's New Gourna Village / Luxor, Mısır
Moroccan Culinary Arts Museum / Marrakech, Fas
Bab Al Salam Mosque / Muscat, Umman
Reethaus / Berlin
Ivomo Tea Cooperative / Gisakura, Rwanda
Buffalo AKG - Buffalo / ABD New York
Yum Cha /Santiago, Şili
Saka Museum / Jimbaran, Endonezya
Iris - Hardangerfjord / Norveç
Grootbos Florilegium / Gansbaai, Güney Afrika
Dive Tutukaka / Tutukaka, Yeni Zelanda
CPKC Stadium / Kansas City, Missouri ABD
VYN / Simrishamn, İsveç
Turistlerin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğinin vurgulandığı bu listede Türkiye'den de iki yer seçildi.
Turistik Diyarbakır Ekspresi
500 yıllık tarihe sahip Zeyrek Çinili Hamam -İstanbul
İşte ilk 50'ye giren diğer yerler;
Kunstsilo - Kristiansand, Norveç
Sharaan Nature Reserve - Suudi Arabistan
Manam Chocolate - Hyderabad, Hindistan
International African American Museum - Charleston, Güney Carolina ABD
Iberá Provincial Reserve - Corrientes province, Arjantin
Matterhorn Alpine Crossing - İsviçre ve İtalya
Air CCCC - Singapur
Baths of Caracalla - Roma
Magugu House - Johannesburg, Güney Afrika
Sanxingdui Museum - Guanghan, Çin
The Rabbit hOle - North Kansas City, Missouri ABD
Naar - Himachal Pradesh, Hindistan
Ruta de los Abastos - O'Higgins region, Şili
Aranya - Beidaihe, Çin
Hornsgatan Slow Fashion District - İsveç
Agua Caliente Cultural Plaza - Palm Springs, California ABD
Museum of Solutions - Mumbai, Hindistan
Olivia Foundation - Mexico City
Putep ‘t-awt - Cacouna, Quebec, Kanada
teamLab Borderless Digital Art Museum - Tokyo
La Maison Rabelais - Amboise, Fransa
EDP Art Reef - Albufeira, Portekiz
Origem - Salvador, Brezilya
CERN Science Gateway - Meyrin, İsviçre
Museum of Mountain Jews - Red Village, Azerbaycan
Montgomery Whitewater - Montgomery, Alabama ABD
Via Transilvanica - Romanya
Marie Selby Botanical Gardens - Sarasota, Florida ABD
Abrahamic Family House - Abu Dabi