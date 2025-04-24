Avrupa'da İslam'ın etkisi

El Hamra Sarayı sadece bir mimari şaheser değil, aynı zamanda Avrupa'da İslam medeniyetinin ne denli güçlü bir iz bıraktığının da göstergesidir. Rönesans'tan önce Avrupa'nın karanlık çağında, Endülüs’te inşa edilen bu saray; bilim, sanat ve mühendisliğin ne kadar ileri bir düzeyde olduğunu belgelemektedir. Saray, Batı dünyasında İslam mimarisi üzerine yapılan çalışmalarda da başlıca örneklerden biri olarak kabul edilir.







