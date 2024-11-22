TARHANA ÇORBASI İÇERKEN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN





İçerdiği zengin besinler nedeniyle sağlığa faydalı yiyecekler arasında ilk sırada gösterilen tarhana çorbası, bazı kişiler için oldukça zararlı olabilir. Haber7'de yer alan habere göre Diyetisyen Işın Sayın, yoğun miktarda un barındırması nedeniyle tarhana çorbasının çocuklar ve grip hastalığı yaşayanlar için uygun bir yiyecek olmadığını belirterek, bu durumdaki kişiler için çok daha şifalı çorbalar bulunduğunu hatırlattı.







