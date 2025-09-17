Görme engelli öğretmen ve eşi kitaplarla ilham veriyor

Sivas’ta öğretmenliğin yanı sıra yazarlık da yapan ve 11 kitap yazan görme engelli Selman Devecioğlu’nun eşi Hülya Devecioğlu da ilk kitabını çıkardı. Kızına öğretmek istediği kültürel ve davranışsal değerleri masallarla anlatan Hülya Devecioğlu, yazdığı masalları kitaba dönüştürdü.
Sivas’ta yaşayan ve azmiyle takdir toplayan görme engelli öğretmen Selman Devecioğlu, 11’inci kitabını da yazarak okurlarına sundu. Bilgisayar ve Braille alfabesi kullanarak kitap yazan Devecioğlu’nun eşi Hülya Devecioğlu da bir kitap yazdı.
Kızına vermek istediği değerleri kurallar koymak yerine masallarla anlatan Hülya Devecioğlu, masalları kitaba dönüştürdü. Eşi Selman Devecioğlu’nun da desteğini alan Hülya Devecioğlu, birçok masalın yer aldığı yaklaşık 200 sayfalık kitabı basıma sundu. ’Kedim Askere Giderse’ adını verdiği kitabı okurlara sunan Hülya Devecioğlu, olumlu geri dönüşler aldı.
Eşinin bir dönem köşe yazarlığı yaptığını ifade eden Selman Devecioğlu, "Bizim yazma serüvenimiz de oradan geliyor. Kızımız oldu ve kızımıza masal okuyorduk, daha sonra masallar yazmaya başladık. 11’inci kitabımı çıkarttım ve ’Yiğido Dededen Masallar’ diye yine bir kitabım çıkacak.
Masal kitabının oluşma sürecini anlatan Hülya Devecioğlu ise, "Benim kitap serüvenim kızıma vermek istediğim değerleri, kurallarla değil, masallarla verebilir miyim diye düşünmemle başladı" dedi.
Bütün işlerini severek yaptığını söyleyen Devecioğlu, "Hem çalışıyorsun hem eve bakıyorsun hem de kitap yazmaya zaman ayırıyorsun, bunların hepsine nasıl zaman ayırıyorsun diye soranlar da oluyor. Ancak insan gerçekten bir şeyi sevince ona vakit ayırabiliyor ve ona ayırdığı vakti boş görmüyor.