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Jandarma sürücülere güvenli yolculuğu anlattı

Jandarma sürücülere güvenli yolculuğu anlattı

15:127/05/2025, Çarşamba
IHA
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Bolu'da jandarma ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında yolculara güvenli yolculuk hususunda bilgilendirmeler yapıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Bolu-Mudurnu kara yolunda, Trafik Haftası dolayısıyla vatandaşları bilgilendirmek için çalışma gerçekleştirdi. 

Trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla yapılan uygulamalarda, yolun belirli noktalarında konuşlanan ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak broşürüler dağıtıp, bilgilendirme yaptı.

Trafik ekipleri, herhangi bir kaza durumunda emniyet kemeri kullanımının ağır yaralanma ve can kaybı yaşanması risklerini düşürdüğü ifade edildi.

Denetimlerden memnun olduğunu dile getiren sürücü Mert Selami Çevik, "Jandarma ekipleri sağ olsunlar yolları boş bırakmıyorlar. Denetimler devam ediyor. Bu durumdan memnunuz" dedi.


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