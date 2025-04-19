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Karsu Dönmez anne oldu: Oğlunun adını açıkladı

Karsu Dönmez anne oldu: Oğlunun adını açıkladı

11:4919/04/2025, Cumartesi
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<p>Ünlü şarkıcı, oğlunun fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.</p>
Ünlü şarkıcı, oğlunun fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Mike Schrama ile dünyaevine giren şarkıcı Karsu anne oldu.

Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, geçtiğimiz temmuz ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile hayatını birleştirmişti.


Geçtiğimiz aylarda bebek beklediğini duyuran Karsu 6. İstanbul Maratonu’na katılan eşi Mike Schrama için bir pankart hazırlamıştı.

Şarkıcı pankartta, “Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu” ifadelerine yer vermişti.

34 yaşındaki şarkıcı, 11 Nisan'da oğlunu kucağına aldı.

ADINI AÇIKLADI

Şarkıcı oğlunun adını "Blues Dönmez Schrama" olduğunu açıkladı.

Oğlunun fotoğraflarını paylaşan şarkıcı "Dokuz ay boyunca Mike’a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.’ Ve 11 Nisan’da doğdu: Blues Dönmez Schrama" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık."

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