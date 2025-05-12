Komşu evine düşen bomba Gazzeli Lana'nın sağlığını ve 'güzelliğini' çaldı: Korkudan vitiligo hastalığına yakalandı

7 Ekim 2023 tarihinden beri Filistin topraklarını hedef alan soykırımcı İsrail, binlerce masumun canını ve hayallerini çaldı. Kanlı saldırılardan kurtulmayı başaran Filistinliler ise, psikolojik bir savaşın ortasına düştü.









Psikolojik sorunlar en çok da küçük çocukları etkiledi. Gazze'nin güneyindeki Refah'tan Han Yunus'a göç eden Lana da saçlarına düşen ak ve bedenini kaplayan beyaz lekeler nedeniyle psikolojik çöküntü yaşayan bu çocuklardan.





Lana, İsrail saldırılarında duyduğu büyük korku nedeniyle vitiligoya yakalandı.