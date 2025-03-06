Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in başındaki kara bulutlar dağılmıyor. "İmar kirliliğine neden olma" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermişti. Özcan Deniz, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya paylaşımında ailesine adeta ateş püskürdü.
Son dönemde, ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Deniz, "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine" demişti.
Özcan Deniz, hakkında Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
"Yıkılsa dahi çadır kurup oturacağım"
Adliyede ifadesini verdikten sonra açıklama yapan Deniz, daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu belirtti. “Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez” dedi.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından ailesine sitem eden Özcan Deniz'in son paylaşımı dikkat çekti.
Deniz,“Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni evlat, kardeş olarak göremeyip ‘rakip’ olarak görüp yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın" ifadelerini kullandı.
"Sizi Allah'a havale etmiyorum..."
Sözlerine şu şekilde devam etti:
"Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksınız!"
Ağabeyi Ercan Deniz ise "Özcan ekmeğimle ve geleceğimle oynuyor. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 75 milyonluk borç bana kalıyor, 150-200 milyonluk malım mülküm Özcan'ın üzerinde. Adalet elbet yerini bulacak" dedi.