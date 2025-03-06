Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Deniz, "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine" demişti.