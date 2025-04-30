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Umman'da düzenlenen 29. Maskat Uluslararası Kitap Fuarı'na 70 bin kişi katıldı

Umman'da düzenlenen 29. Maskat Uluslararası Kitap Fuarı'na 70 bin kişi katıldı

08:5230/04/2025, Çarşamba
AA
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Umman'ın başkenti Maskat'ta bu yıl 29'uncusu düzenlenen Maskat Uluslararası Kitap Fuarı, ilk gününde 70 bin ziyaretçiyi ağırladı. 3 Mayıs'a kadar sürecek olan fuar, her yaştan ve kültürden insanın katılımıyla devam ediyor. Fuarda imza günleri, seminerler ve çocuklara yönelik eğlenceli ve eğitici aktiviteler gibi bir dizi etkinlik yer alıyor.

Umman Enformasyon Bakanlığı yetkilisi Şeyha el-Mahrukiye, yaptığı açıklamada, fuara yoğun ilgi olduğunu ve ilk günde 70 bini aşkın kişinin fuarı ziyaret ettiğini belirtti.



Mahrukiye, "Bu ilgi, fuarın önemini, ne kadar popüler olduğunu ve hem Ummanlıların hem de ülke dışından gelen konukların kalbindeki yerini gösteriyor." dedi.


Fuarın "Kültürel Çeşitlilik Medeniyetlerin Mirasıdır" başlığıyla düzenlendiğine işaret eden Mahrukiye, "Fuarda 600 binden fazla eser yer alıyor ve bu yıl medeniyetlerin zenginliği olarak çeşitliliğin felsefesine odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

3 Mayıs'a kadar sürecek olan fuar, her yaştan ve kültürden insanın katılımıyla devam ediyor.


Fuarda imza günleri, seminerler ve çocuklara yönelik eğlenceli ve eğitici aktiviteler gibi bir dizi etkinlik yer alıyor.



Fuar organizatörlerinden alınan bilgiye göre, katılımcı ülke sayısı 35'e ulaşırken, 674 yayınevi, 47 resmi katılımcı ve 20 yabancı yayınevi, 1141 stant ile fuarda yer aldı. Kültürel etkinlik sayısı 211'e, çocuklara yönelik etkinlik sayısı ise 155'e ulaştı.



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