Umman'da düzenlenen 29. Maskat Uluslararası Kitap Fuarı'na 70 bin kişi katıldı

Mahrukiye, "Bu ilgi, fuarın önemini, ne kadar popüler olduğunu ve hem Ummanlıların hem de ülke dışından gelen konukların kalbindeki yerini gösteriyor." dedi.





Fuarın "Kültürel Çeşitlilik Medeniyetlerin Mirasıdır" başlığıyla düzenlendiğine işaret eden Mahrukiye, "Fuarda 600 binden fazla eser yer alıyor ve bu yıl medeniyetlerin zenginliği olarak çeşitliliğin felsefesine odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.