Uzun ömür ve genç kalma üzerine çeşitli araştırmalar yapılırken, alanında uzman olan bir profesör ise '12 saat kuralı'na dikkati çekti. Güney Kaliforniya Üniversitesi Uzun Ömür Enstitüsü’nün başkanı Dr. Valter Longo, belirli kurallara bağlı kalınması halinde daha uzun yaşanabileceğini ifade etti. Yüksek vitaminli bir diyeti işaret eden Longo, '12 saat kuralı'nı paylaşarak, "Tüm yemek yemeyi 12 saatlik bir süre ile sınırlayın." dedi.

1 /11 Uzun yaşamın anahtarının belirli bir 12 saatlik beslenme kuralına bağlı kalmak olabileceği öne sürüldü.

2 /11 Güney Kaliforniya Üniversitesi Uzun Ömür Enstitüsü’nün başkanı İtalyan profesör Dr. Valter Longo, yaşlanma ve hastalık biyolojisi üzerine yaptığı araştırmalar doğrultusunda, sağlıklı bir yaşam için belirli beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

3 /11 İngiliz medyasında yer alan habere göre, Dr. Longo, yüksek vitamin içeren bir diyet uygulamanın, doymuş yağları azaltmanın ve zeytinyağı tüketimini artırmanın sağlıklı yaşlanmaya katkıda bulunduğunu belirtiyor. Ancak onun en dikkat çekici önerilerinden biri, tüm öğünlerin 12 saatlik bir zaman dilimi içinde tüketilmesi gerektiği.

4 /11 Örneğin, sabah 08:00’de yemek yemeye başlanıp akşam 20:00’den sonra hiçbir şey yenmemesi öneriliyor. Dr. Longo ayrıca, "Yatmadan üç ila dört saat önce hiçbir şey yemeyin." uyarısında da bulunuyor.

5 /11 Harvard Üniversitesi'nin 2014 yılında yaptığı bir araştırma, gece geç saatlerde yemek yiyen erkeklerin kalp hastalıkları riskinin yüzde 55 oranında arttığını ortaya koydu.

6 /11 Ayrıca kahvaltıyı atlayanların da %27 daha yüksek kardiyovasküler hastalık riski taşıdığı tespit edildi.

7 /11 Uzmanlar, gece geç yemek yemenin mide ekşimesi ve reflü gibi sorunlara yol açabileceğini de belirtiyor.

8 /11 Beslenme uzmanları, yatmadan önce yemek yemenin kilo alımına neden olabileceğini ve genellikle yüksek kalorili, düşük besin değerine sahip atıştırmalıklarla ilişkilendirildiğini ifade ediyor.

9 /11 Öte yandan, muz, yoğurt ve yulaf gibi triptofan içeren gıdaların rahatlatıcı etkisi olduğu biliniyor.

10 /11 Ayrıca papatya çayı gibi içecekler de uyku kalitesini artırabiliyor.