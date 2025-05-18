Yağışlar su seviyesini artırdı doğa hayat buldu

Vatandaşlardan Mustafa Kandemir, "İlçemiz ve Kuzey Adana bahar ile çok güzel oldu. 4 yıl önce Kozan portakalının tescili alındı. Bu su gözü ülkemizde birçok yerde yok ve doğa büyük bir görsel sanat gibi bizleri ağırlıyor. Herkesin bu bölgeyi görmesini isteriz" dedi.