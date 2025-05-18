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Yağışlar su seviyesini artırdı doğa hayat buldu

Yağışlar su seviyesini artırdı doğa hayat buldu

09:3818/05/2025, Pazar
IHA
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<p>&nbsp;Bucak Mahallesi'nde yağmurların ardından doğa adeta yeniden hayat buldu.</p>
Bucak Mahallesi'nde yağmurların ardından doğa adeta yeniden hayat buldu.

Adana’nın Kozan ilçesinde nisan ve mayıs aylarında etkili olan sağanak yağışlar, kurak geçen dönemlerin izlerini sildi. Uzun süredir su akışı durma noktasına gelen dere ve nehirler, yağışlarla birlikte yeniden canlanarak coşkulu bir şekilde akmaya başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl nisan ve mayıs ayları yağmurlu geçince kuruyan birçok dere ve nehir yeniden çağladı.

Kozan ilçesinin Bucak Mahallesi'nde yağmurların etkisiyle doğa yeniden canlandı.

 İlçede su ile narenciye ağaçlarının buluştuğu doğal gölette su seviyesi yükselince görsel şölen oluştu. Hafta sonunu doğada geçirmek isteyen vatandaşlar ilçedeki doğal alanlara akın etti. 

Vatandaşlardan Mustafa Kandemir, "İlçemiz ve Kuzey Adana bahar ile çok güzel oldu. 4 yıl önce Kozan portakalının tescili alındı. Bu su gözü ülkemizde birçok yerde yok ve doğa büyük bir görsel sanat gibi bizleri ağırlıyor. Herkesin bu bölgeyi görmesini isteriz" dedi.

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