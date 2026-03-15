Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yalova’da termal tesisler bayrama yüzde 100 dolulukla girecek

15:3615/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesindeki turizm tesisleri Ramazan Bayramı tatiline yüzde 100 dolulukla girmeyi hedefliyor.

Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerin şifa merkezi olan Termal Kaplıcaları yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekmeye devam ediyor.

Okulların ara tatile girmesi ve Ramazan Bayramı nedeniyle rezervasyon yoğunluğu yaşanan ilçedeki termal tesislerde yüzde 70’lere yaklaşan doluluk oranlarının bayramla birlikte yüzde 100’e çıkması bekleniyor.


Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmeleri Müdürü Mustafa Kaba, tesislerimizde her Ramazan bakım, onarım yapıldığını dile getirdi. Bayram hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Kaba, "Hem ara tatil hem bayram birleştiği için de doluluk oranlarımız yine yüksek. Misafirlerimiz de en güzel şekilde ağlamak için gerekli hazırlıklarımızı yaptık, bekliyoruz onları. Günübirlik ziyaretçilerimiz bayram dolayısıyla ara tatillerde vatandaşlarımız fırsat buldukça tesisimizi ziyaret ediyorlar. Çünkü burası bir şifa kaynağı. Suyu, havası özel. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Eskişehir özellikle buralardan çok yoğun talep almaktayız" dedi.



YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
