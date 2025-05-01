10. YARGI PAKETİ ADALET BAKANLIĞI AÇIKLAMALAR: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af yasası çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi

10. Yargı Paketi’nde sona gelindi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 40 maddelik taslağın hazırlandığını açıkladı. İnfaz düzenlemelerinin yer aldığı paketin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. Mahkum yakınlarının merakla beklediği ceza indirimi ve af konuları ise gündemdeki yerini koruyor. Peki 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af yasası çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi
Yeni Yargı Paketi için hazırlık tamamlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesini de içeren 40 maddelik taslağın Meclis’e sunulacağını duyurdu. Mahkumlara af konusundaki beklentiler ise henüz netlik kazanmadı. Paketin yasalaşma süreci yakından takip ediliyor.
10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'nin 40 maddelik taslağının tamamlandığını duyurdu. Taslağın önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin konuştu.
40 maddelik taslağın tamamlandığını dile getiren Tunç, "Yaklaşık 40 maddelik ceza adaleti sisteminin etkinliğin artırılması için taslakta soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili olarak 3 aşamadan oluşan ceza adalet sisteminin her bir aşamasının daha iyi etkin olması ve özellikle vatandaşın yargıya ve adalete güvenini daha da yukarı çıkaran, toplumun suçtan ve suçludan korunması noktasında önemli hususları ihtiva edecek hükümler sunan taslağımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik." dedi.
Tunç, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmelerin başlayacağını da dile getirdi.
10. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek. 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı.
Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.
BAKAN TUNÇ'TAN AF YASASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında genel af ve kısmi af konularıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. "Genel af ve kısmi çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tunç şunları söyledi;
"Özellikle kamuoyunda af olarak değerlendirilen husus bir kere yanlış bir anlaşılma. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Bizim böyle bir gündemimiz de söz konusu değil. Burada özellikle Ceza İnfaz Kanunu'nda yapılacak olan düzenlemeler cezaevlerindeki şartlarla ilgili. Yine hasta hükümlülerin şartları, onların alternatif infaz usullerinden yararlanabilmeleri, belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili yine tabii bazı suçlar hariç tutulmak kaydıyla ve kapsam itibarıyla bunlar tabii ki milletvekillerimizin takdirlerinde olan hususlar.
Özellikle 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme bir kere doğru değil. Covid izni vardı; 2023 yılının 31 Temmuz'unda bu sona ermişti. Covid zamanında 3 yıl boyunca açık cezaevindeki hükümlüler izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlüler de 3 yıl erken açık cezaevine çıkarak oradaki Covid tehlikesinin sağlık riskini ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenlemeyi Meclisimiz yapmıştı. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kararları kesinleşenler ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi.
31 Temmuz 2023 tarihinde kararı kesinleşmiş cezaevinde bulunanlardan önce suçu işlediği halde, yargılaması uzun sürdüğü için, kendinden kaynaklanmayan bir sebeple bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlarımız var. Şimdi bunların talebiyle ilgili bir değerlendirme söz konusu olabilecek. Suç tarihi itibarıyla yararlananlardan önce suç işleyenler ama 'Benim de yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle yararlanamadım' diyen kişilerin talebiyle ilgili bir durum söz konusu. Bu tabii Meclis'in takdirinde olan bir husus. Milletvekillerimiz elbette ki bu talepleri değerlendirecek. Biz çözüme yönelik bir taslağı onlara arz edeceğiz"
HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞINDA?
Yeni düzenleme ile birlikte;
Terör suçları,
Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,
Kadına yönelik şiddet,
Uyuşturucu ticareti gibi ağır suçları kapsam dışında bırakacak.
MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında genel af ve kısmi af konularıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. "Genel af ve kısmi çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tunç şunları söyledi;
"Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela 'Hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Af gündemde yok."