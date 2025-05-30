10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MADDELER: 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeler netleşti mi? Genel af ve infaz düzenlemesi gelecek mi?

Yerelde görev yapan hakim ve savcılarımızın, STK'larımızın temsilcileriyle uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz.

Bu kanun teklifimiz bir başlangıç, devam edeceğiz.

Suç ve ceza adaletinin sağlanmasıyla beraber özellikle mahkum ıslahı noktasında, iyi hal durumunun güçlendirilmesi ve mahkumun cezaevi içerisindeki disiplin kurallarına ve koşullu salıverilme hükümleri içerisinde olumlu süreci de biz burada desteklemek istiyoruz.

Bu kapsam içerisinde biz neler yaptık? Maddeleri paylaşmak istiyorum.

Teklifimizde 9 farklı kanunda değişiklik getiriyoruz.

Teklif 30 maddeden oluşuyor.

Suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, şiddet suçları ve trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi ile toplumsal huzurun güçlendirilmesini amaç ediniyoruz.

Hükümlülerin bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için koşullu salıverilme tarihine kadar cezaevinde geçirmesi gereken sürenin en az onda birini mutlaka ceza infaz kurumunda geçirmesini sağlamak istiyoruz.

Hükümlülerin aldıkları ceza ile orantılı olarak belirli bir süre cezaevinde geçirmeleri sağlanarak cezanın etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.

Bir yıllık denetimli serbestlik bakımından değişiklik öngörmüyoruz.

İkinci kez mükerrer suçlara denetimli salı vermelerine imkan sağlıyoruz.

Konutta infaz kapsamını 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz.

Hastalık ve engellilikte, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası dışında Adli Tıp'tan alınacak rapor doğrultusunda konutta geçirmeyi getiriyoruz."