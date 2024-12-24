1800 prim günü ile emeklilik Meclis'e geldi: 2008 öncesi sonrası farkı kalkacak: 5 yıl içinde...

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 7 AYRI İMKAN

SGK tarafından açıklanan duyurularda, erken emeklilikle ilgili bazı durumlar yer alıyor. İşte erken emeklilik için sunulan 7 ayrı imkan şu şekilde;

· Kadın çalışanlara yönelik, çocuklarının üzerinden prim kazanma imkanları bulunuyor. Bu noktada 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırılabiliyor. Bu sayede yaşı ve yılı dolmuş olan anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Buradaki tek şart, annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.