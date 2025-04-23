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Açıklanan liste şok etti: En zengin devlet lideri beklenmedik bir isim oldu

Açıklanan liste şok etti: En zengin devlet lideri beklenmedik bir isim oldu

00:4623/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Siyasi güçlerinin yanı sıra kişisel servetleriyle de dikkat çeken dünya liderleri, Yahoo Finance tarafından hazırlanan listeyle gündeme geldi. Gayrimenkuller, özel şirket hisseleri, aile servetleri ve sanat koleksiyonları gibi birçok faktör değerlendirilerek oluşturulan sıralamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 200 milyar dolarlık tahmini servetiyle zirvede yer aldı.

Putin’i 5 milyar dolarla Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 4.4 milyar dolarla ABD’nin eski başkanı Donald Trump izledi. Listenin ilk beşinde ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping (1.5 milyar $) ve Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (600 milyon $) da yer aldı.


Toplam 15 liderin yer aldığı listede, servetlerin büyük kısmının doğrudan gelirlerden çok aileden kalan miraslar, özel yatırımlar ve dolaylı kontrol edilen varlıklardan oluştuğu belirtildi.


İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 15 DEVLET BAŞKANI

15. Anwar Ibrahim - Malezya Başbakanı

2.4 Milyon $

14. Bongbong Marcos - Filipinler Devlet Başkanı

3.6 Milyon $



13. Lawrence Wong - Singapur Başbakanı

5 Milyon $




12. Volodymyr Zelensky - Ukrayna Devlet Başkanı

20 Milyon $




11. Mark Carney - Kanada Başbakanı

21 Milyon $




10. Emmanuel Macron - Fransa Cumhurbaşkanı

31.5 Milyon $

9. Paetongtarn Shinawatra - Tayland Başbakanı

258 Milyon $

8. William Ruto - Kenya Devlet Başkanı

400 Milyon $


7. Cyril Ramaphosa - Güney Afrika Devlet Başkanı

450 Milyon $



6. İlham Aliyev - Azerbaycan Cumhurbaşkanı

500 Milyon $




5. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo - Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı

600 Milyon $



4. Xi Jinping - Çin Devlet Başkanı

1.5 Milyar $




3. Donald Trump - ABD Başkanı

4.4 Milyar $

2. Kim Jong Un - Kuzey Kore Ulusal Lideri

5 Milyar $





1. Vladimir Putin - Rusya Devlet Başkanı

200 Milyar $




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Açıklanan liste şok etti: En zengin devlet lideri beklenmedik bir isim oldu