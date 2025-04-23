Siyasi güçlerinin yanı sıra kişisel servetleriyle de dikkat çeken dünya liderleri, Yahoo Finance tarafından hazırlanan listeyle gündeme geldi. Gayrimenkuller, özel şirket hisseleri, aile servetleri ve sanat koleksiyonları gibi birçok faktör değerlendirilerek oluşturulan sıralamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 200 milyar dolarlık tahmini servetiyle zirvede yer aldı.
Putin’i 5 milyar dolarla Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 4.4 milyar dolarla ABD’nin eski başkanı Donald Trump izledi. Listenin ilk beşinde ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping (1.5 milyar $) ve Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (600 milyon $) da yer aldı.
Toplam 15 liderin yer aldığı listede, servetlerin büyük kısmının doğrudan gelirlerden çok aileden kalan miraslar, özel yatırımlar ve dolaylı kontrol edilen varlıklardan oluştuğu belirtildi.
İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 15 DEVLET BAŞKANI
15. Anwar Ibrahim - Malezya Başbakanı
2.4 Milyon $
14. Bongbong Marcos - Filipinler Devlet Başkanı
3.6 Milyon $
13. Lawrence Wong - Singapur Başbakanı
5 Milyon $
12. Volodymyr Zelensky - Ukrayna Devlet Başkanı
20 Milyon $
11. Mark Carney - Kanada Başbakanı
21 Milyon $
10. Emmanuel Macron - Fransa Cumhurbaşkanı
31.5 Milyon $
9. Paetongtarn Shinawatra - Tayland Başbakanı
258 Milyon $
8. William Ruto - Kenya Devlet Başkanı
400 Milyon $
7. Cyril Ramaphosa - Güney Afrika Devlet Başkanı
450 Milyon $
6. İlham Aliyev - Azerbaycan Cumhurbaşkanı
500 Milyon $
5. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo - Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı
600 Milyon $
4. Xi Jinping - Çin Devlet Başkanı
1.5 Milyar $
3. Donald Trump - ABD Başkanı
4.4 Milyar $
2. Kim Jong Un - Kuzey Kore Ulusal Lideri
5 Milyar $
1. Vladimir Putin - Rusya Devlet Başkanı
200 Milyar $