Putin’i 5 milyar dolarla Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 4.4 milyar dolarla ABD’nin eski başkanı Donald Trump izledi. Listenin ilk beşinde ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping (1.5 milyar $) ve Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (600 milyon $) da yer aldı.





Toplam 15 liderin yer aldığı listede, servetlerin büyük kısmının doğrudan gelirlerden çok aileden kalan miraslar, özel yatırımlar ve dolaylı kontrol edilen varlıklardan oluştuğu belirtildi.





İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 15 DEVLET BAŞKANI