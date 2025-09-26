ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ 2025: Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, tarihler açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı promosyon görüşmeleri tamamlandı ve sonuç çalışanları memnun edecek şekilde netleşti. Vakıfbank ile yapılan anlaşma doğrultusunda personele tek seferde 99 bin 500 lira promosyon ödemesi yapılacak. Protokolün imzalanmasının ardından en çok araştırılan konu ise “Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?” sorusu oldu.