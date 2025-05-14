ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Cenevre'de yapılan görüşmelerin ardından Çin ile yeniden başlangıç sağladıklarını belirterek Çin'in tüm parasal olmayan engellerini askıya alacağını ve kaldıracağını ifade etti.





Ayrıca, Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da düzenlenen yatırım forumunda konuşan ​​​​​​Trump, Kongre'nin ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi düzenlemesini geçirmenin eşiğinde olduğunu dile getirerek, "Bunu başarırsak ülkemiz roket gibi olacak." dedi.





Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda enflasyonun ve özellikle benzin fiyatlarının düştüğüne vurgu yapması, enerji piyasasında talep beklentilerinin şekillenmesinde etkili oldu. Başkan, ABD Merkez Bankasına (Fed) politika faizini düşürmesi çağrısını yineleyerek piyasaların daha da canlanabileceği mesajını verdi.

Bu iyimser açıklamalara karşın Fitch Ratings, ABD ile Çin'in tarifeleri geçici olarak düşürmesini önemli bir gelişme olarak değerlendirse de bunun ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı. Bu durum, petrol piyasasında risk iştahını dengelerken, fiyatların yukarı yönlü ivmesinin sınırladı.





Trump'ın Suudi Arabistan'da aldığı 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü ve vergi indirimi mesajları, petrol piyasalarında ABD ekonomisinde büyümenin destekleneceği ve dolayısıyla enerji talebinin artabileceği yönünde beklentileri güçlendirse de kısa vadede bu gelişmelerin etkisi, arz-talep dengesindeki diğer değişkenler nedeniyle sınırlı kaldı.





Brent petrolde teknik olarak 68,72 doların direnç, 59,64 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.