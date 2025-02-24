Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 16 civarında yükseliş yaşadı. Trump'ın ısrarcı korumacılık tavırları, jeopolitik söylemleri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'yı yalnız bırakması ve Avrupa'ya yönelik katı duruşu altını yükseliyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 24 Şubat Pazartesi çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 3.443,23 TL
Gram altın satış fiyatı 3.443,91 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 5.790,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 5.815,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 23.088,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 23.162,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 11.577,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 11.626,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.229,98 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.249,45 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 23.330,94 TL
ATA Altın satış fiyatı 23.922,04 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 22.606,02 TL
Tam altın satış fiyatı 23.054,47 TL
Altın yorumu: 2025'te altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: " Hazır ons altın tarafında şu an da 2.948 dolar seviyesi var. İşte gram altın serbest piyasada şu an itibariyle 3.562 lira seviyesinde.
Ekim ve kasım ayında 2025 yılında gram altının ons altının nereye gideceğini defalarca söyledim. 3050-3080 dolar bu yıl içinde takip edeceğimiz seviyeler.
Yaz aylarına kadar 3.700-3.800 lira gram altın tarafında yılın ikinci yarısında 4.000-4.500 lira aralığı.
Altın tarafında tekrar işçilik geldi. Ocak ayında bin dolar olan işçilikler bugün bir kilogram külçe altın işçiliği 2.800 dolara kadar yükseldiğini gördük. Birinci sebebi, talep. İkinci sebebi ise kota uygulaması.
İthalat yasağı devam ettiği için bu işçilikler tekrar geri geldi. Şimdi zaten altın fiyatlarında balon fiyatlama var. Ons altın tarafındaki balon fiyatlamaya yaklaşmıyoruz ve kenarda beklemeye devam ediyoruz. Altın alırken kazanmak gibi bir tüccar mantığıyla hareket etmek lazım.
En azından koşa koşa altın almaya giderken madem mantıklı bir hareket yapın. Paketli gram altınları 3.570 lira seviyesinden alıyorsunuz.Yüklü alım yapacak olan arkadaşlarımıza özellikle paket altınları tercih etmesi, şu anda külçe işçiliklerden daha önemli.
O bir kiloluk altının işçiliği daha fazla olduğu için paket gramlar almak daha avantajlı.
Bugün altın alacak olsaydım kesinlikle külçe altın almazdım. Paketli gram altın alırdım. Paketli altınları alırsanız yarın bir gün işçilikten daha az zarar gedersiniz."
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.