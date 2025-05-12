Yine bizim paramızla 4 bin TL üzeri pahalı olduğu için, gram altın tarafında beklemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Altın ne zaman 4 bin TL altına sarkarsa o zaman kademeli alıma başlanabilir." dedi.

İslam Memiş gram altın için aceleci davranmamak gerektiğini ve düşüşleri takip etmekte fayda olduğu belirterek, "Ama yine tekrar etmekte fayda var uzun vadede gümüş toplamak daha doğru. Şu an altın almak için fiyatlar yüksek. Gram altının 4 bin TL altına düşmesini beklemekte fayda var." şeklinde konuştu.