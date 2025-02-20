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Anderlecht Fenerbahçe maçında tribünde neler yaşandı?

Anderlecht Fenerbahçe maçında tribünde neler yaşandı?

23:4420/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bu akşam oynanan Anderlecht Fenerbahçe maçı 6. dakikada hakem kararıyla durduruldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin deplasmanda konuk olduğu maçın durmasıyla tribünde yaşananlar da merak edildi. Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı golün ardından Anderlecht tribünlerinde arbede yaşandı. İşte oyunun durmasına neden olan olayın detayları.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Anderlecht'e konuk oldu. Fenerbahçe, maçın 4. dakikasında golü buldu. Karşılaşmanın 6. dakikasında ise hakemler oyunu durdurarak futbolcularla birlikte soyunma odasına çekildi. Stattan anons yapılmasıyla bir süre sonra oyun yeniden başladı. 

ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇINDA TRİBÜNLERDE NELER YAŞANDI?


UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, tribündeki ırkçı davranışlar nedeniyle durdu.


Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı golün ardından Anderlecht tribünlerinde arbede yaşandı.


Müsabakanın hakemi, 6. dakikada oyunu durdurmasının ardından tribünlere anonsla uyarı yapıldı.

Stat ekranlarında bu sırada "Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın." ifadesi yer aldı.


Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen İsviçreli hakem soyunma odasına gitti.

Hakemin bir süre sonra sahaya dönmesinin ardından karşılaşma, 7. dakikadan devam etti.



#Anderlecht
#Fenerbahçe
#Tribün
#Irkçı saldırı
#UEFA Avrupa Ligi

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