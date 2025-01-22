AÖF bitirme (final) sınavı bu hafta sonu düzenlenecek. AÖF final sınavı giriş yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF tarafından yayımlandı. AOS öğrenci ekranından belge çıktı olarak alınabilir. Üniversiteyi dışardan bitirmeye çalışanlar AÖF sınavlarına katılım gösteriyor. Peki AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF Güz dönemi bitirme sınavı sonuç sorgulama ekranı ve sonuç tarihi bilgisi...

1 /9 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 18 Ocak Cumartesi ve 19 Ocak Pazar günleri düzenlenecek. Ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olacak öğrenciler sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, AÖF 2024-2025 Güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

2 /9 AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçları sınavın ardından 2 hafta içerisinde açıklanıyor.

3 /9 AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden ilan edilecek.

4 /9 AÖF DERS GEÇME NOTU NEDİR?

"Başarı Notu”, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

5 /9 Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun yüzde 30’u, ödev notunun yüzde 20’si, dönem sonu sınav notunun yüzde 50’sidir.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

6 /9 AÖF FİNAL SINAVINDA KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU OLUYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

7 /9 AÖF BÜTÜNLEME VE TELAFİ SINAVI VAR MI?

Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından dönem başında açıklanan takvime uygun olarak sınavlar yapılmaktadır.

8 /9 AÖF’te tek ders, telafi veya bütünleme sınavı bulunmamaktadır. Bunun yerine öğrenciler yaz okullarını katılır.