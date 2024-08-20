AÖF yaz okulu sınavları, öğrencilerin yaz döneminde eksiklerini tamamlamaları veya notlarını yükseltmeleri için bir fırsat sunar. Yaz okulu sınav 17 Ağustos’ta gerçekleştirildi. AÖF yaz okulu sınav sonuçları, söz konusu sınava katılan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Şimdi ise adaylar "AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?