2024 AÖF yaz okulu sınavı, 17 Ağustos Cumartesi günü yapıldı. Açık öğretim fakültesi yaz okulu sınavına katılam sağlayan öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sınavda 20 soru sorulmuş ve 30 dakika süre verilmişti. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu sınavları, öğrencilerin yaz döneminde eksiklerini tamamlamaları veya notlarını yükseltmeleri için bir fırsat sunar. Yaz okulu sınav 17 Ağustos’ta gerçekleştirildi. AÖF yaz okulu sınav sonuçları, söz konusu sınava katılan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Şimdi ise adaylar "AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılmış, sonuçlar 31 Ağustos'ta ilan edilmişti.
Bu yıl da benzer şekilde AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ağustos ayının son haftası ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.