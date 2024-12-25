Bilirkişilere, asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 700, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 100, asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 200, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 700 lira ödenecek.

Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar ve sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 1600, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 700, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 200, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 400, Yargıtay ve Danıştayda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 4 bin 200 lira bilirkişi ücreti verilecek.