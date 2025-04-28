AFAD ve Kandilli'den son yaşanan artçı depremler listesi İstanbul'da yaşanan depremin ardından merakla sorgulanıyorİstanbul'da artçı depremler sürüyor. 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte yeni bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı. Peki, bugün kaç artçı deprem oldu? Bugün kaç deprem oldu? 28 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli'den son yaşanan artçı depremler listesi
İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. İstanbul artçı depremler sürüyor. 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte yeni bir sarsıntı daha meydana geldi. İşte dakika dakika yaşananlar...
28 NİSAN 2025 ARTÇI SARSINTILAR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 22.43'te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin 9.36 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Sarsıntı, özellikle İstanbul’un batı ilçeleri ve çevre bölgelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
Yetkililer, artçı depremlerin bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
iSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR
İstanbul'da dün meydana gelen 6,2'lik depremin artçıları devam ediyor. Saat 07.21'de hissedilen bir artçı deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
İSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, artçı depremlere ilişkin konuştu.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların birkaç ay daha sürebileceğini aktaran Akgün, şu anda daha büyük bir depremin olup olmayacağına ilişkin net teknik değerlendirme yapılamayacağını belirtti.
AFAD'ın açıklamasına göre İstanbul depreminin artçı sarsıntıları önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecek.
Uzmanlar ise yaklaşık 2 ay artçıların sürebileceği konusunda hemfikir görünüyor.
İSTANBUL ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA
Son ölçümlere göre Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4.3'lük bir sarsıntı daha meydana geldi.