ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI SON AÇIKLAMALAR: Emekli zammı sonrası 2025 asgari ücret ara zammı yapılacak mı, ne kadar zamlanacak?

2025 Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Enflasyon farkları doğrultusunda emekliye %16,67, memura %15,57 oranında artış yapılırken, asgari ücretlilerin maaşlarında yeni bir güncelleme olup olmayacağı merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar yakından takip edilirken, Bakan Vedat Işıkhan’dan da konuya dair açıklama geldi.

1 /6 Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrası milyonlarca kişi “Asgari ücrete de ara zam gelir mi?” sorusuna yanıt arıyor. Ocak ayında %35 artan asgari ücret şu anda 22.104 TL seviyesinde. Ancak yükselen enflasyon karşısında alım gücü düşen çalışanlar, Temmuz ayında yeni bir artış bekliyor. Konuya dair Bakan Işıkhan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

2 /6 ASGARİ ÜCRETE ZAM NE ZAMAN GELECEK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ara zammıyla ilgili yaptığı son açıklamada enflasyonda düşüş beklediklerini ve temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini aktarmıştı.

3 /6 Haziran ayı enflasyonu 1.37 olarak açıklanırken düşüş eğilimi devam etti. Bakan Işıkhan açıklamasında vatandaşların satın alma gücünü korumak zorunda olduklarının altını çizerken aksilik olması durumunda tekrar asgari ücret artışının gündeme gelebileceğini hatırlattı.

4 /6 Işıkhan açıklamasının devamında “ Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda." ifadelerini kullandı. Memur maaşlarına %15.57, emekli maaşlarına ise %16.67 zam geldi. Asgari ücrete ara zam yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu yıl içerisinde yeni bir adım atılmazsa asgari ücret 2026 yılının ocak ayında yeniden belirlenecek.

5 /6 YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI Özellikle 2020 yılından itibaren asgari ücrette yaşanan artış dikkat çekti. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 15,03, 2021 yılında 21.56, 2022 yılının ilk 6 ayında 50.5, ikinci altı ayında ise yüzde 29.31 zam yapıldı. 2023 yılında asgari ücrette iki kez artışa gelirken toplam zam oranı yüzde 88 oldu. 2024 yılında ise yüzde 49 zamlanan asgari ücret, 2025 yılında yüzde 30 zamla 22 bin 104 liraya yükseldi.