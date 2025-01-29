Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı: İşte Türkiye ve Yunanistan'ın sırası!

Türkiye'nin hava kuvvetleri, hem stratejik konumu hem de gelişmiş teknolojisi ile avrupa ve dünya genelinde dikkat çeken önemli bir askeri güçtür. Özellikle son yıllarda İnsansız Hava Araçları (İHA) ve milli muharip uçağı KAAN gibi yeni nesil uçakların geliştirilmesiyle en güçlü hava kuvvetleri arasında yer almaktadır. Son olarak World Population Review tarafından hazırlanan Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri araştırmasında Türkiye, listedeki sırasıyla yeniden fark yarattığını göstermiş oldu. Peki Türkiye'nin kaç askeri uçağı var? Türkiye'nin komşu ülkelerinden Yunanistan kaçıncı sırada ve kaç askeri uçağı var? İşte 2025 Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri listesi...
Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri listesi, World Population Review tarafından hazırlanan raporla paylaşıldı. Türkiye'nin yanı sıra, Rusya, İtalya, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelerin hava kuvvetleri de merak edilenler arasında. İşte Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri ve uçak sayıları.
Türk Hava Kuvvetleri, modern savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), radar sistemleri ve diğer gelişmiş savunma teknolojileri ile envanterindeki gücünü göstermeye devam ediyor.
F-16'lar, Türkiye'nin en önemli savaş uçaklarından biri olarak uzun yıllardır envanterde yer almakta olsa da 2030 yıllarında bu uçakların yerini yerli ve milli savaş uçaklarının alması bekleniyor. Ayrıca, Türkiye'nin hava savunma sistemleri, S-400'ler gibi gelişmiş hava savunma sistemleri ile güçlendirilmektedir.
Son dönemde ise yerli ve milli savunma projelerine hız kazandıran Türkiye, hem Avrupa hem de Dünya'daki gücünü ispatlamaya devam ediyor.
İŞTE AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ LİSTESİ
1- RUSYA - 4 BİN 182 ASKERİ UÇAK
2.TÜRKİYE - 1065 ASKERİ UÇAK
3. FRANSA: 1004 ASKERİ UÇAK
4. İTALYA: 850 ASKERİ UÇAK
5. BİRLEŞİK KRALLIK: 663 ASKERİ UÇAK
6. YUNANİSTAN: 635 ASKERİ UÇAK
7. ALMANYA: 601 ASKERİ UÇAK
8. İSPANYA: 517 ASKERİ UÇAK
9. POLONYA: 459 ASKERİ UÇAK
10. UKRAYNA: 311 ASKERİ UÇAK