Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı: İşte Türkiye ve Yunanistan'ın sırası!

Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri listesi, World Population Review tarafından hazırlanan raporla paylaşıldı. Türkiye'nin yanı sıra, Rusya, İtalya, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelerin hava kuvvetleri de merak edilenler arasında. İşte Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri ve uçak sayıları.





Türk Hava Kuvvetleri, modern savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), radar sistemleri ve diğer gelişmiş savunma teknolojileri ile envanterindeki gücünü göstermeye devam ediyor.





F-16'lar, Türkiye'nin en önemli savaş uçaklarından biri olarak uzun yıllardır envanterde yer almakta olsa da 2030 yıllarında bu uçakların yerini yerli ve milli savaş uçaklarının alması bekleniyor. Ayrıca, Türkiye'nin hava savunma sistemleri, S-400'ler gibi gelişmiş hava savunma sistemleri ile güçlendirilmektedir.





Son dönemde ise yerli ve milli savunma projelerine hız kazandıran Türkiye, hem Avrupa hem de Dünya'daki gücünü ispatlamaya devam ediyor.