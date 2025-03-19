BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ kur, Emekli Sandığı 4 bin TL ikramiye ödeme günü

Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu. Ramazan bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı emeklileri ise bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı için ödenecek olan toplam 8 bin TL'lik ikramiyeler ile ilgili detaylar haberimizde.

1 /5 Yaklaşık 16 milyon emeklinin yakından takip ettiği bayram ikramiyeleri ile ilgili düzenleme onaylandı. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyeleri bu sen 4 bin TL olarak hesaplara yatırılacak. Ramazan bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına geçecek bu tutar için ödeme takvimi netleşti. Peki Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

2 /5 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Emeklilerin bayram ikramiyeleri Ramazan bayramı öncesinde yapılacak. Buna göre, TBMM'de kabul edilen kanun teklifinin yasalaşması durumunda ödemeler 24-28 Mart 2025 tarihleri arsında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

3 /5 BAKAN IŞIKHAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklanan emekli ikramiyesinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağının sorulduğu Işıkhan, "Rakam netleşti zaten, güncelleme söz konusu değil." cevabını verdi.

4 /5 KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.