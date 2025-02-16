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Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı 1. günü hangi tarihe denk geliyor?

Bayram tatili ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı 1. günü hangi tarihe denk geliyor?

23:4916/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Mübarek üç aylardan Ramazan ayı 1 Mart 2015 Cumartesi günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde de yer alan bilgilere göre, bir aylık oruç ibadetinin ardından üç günlük bayram tatiline girilecek. Bu yıl Ramazan ayı geçtiğimiz yıla göre 10 gün daha erken başlayacak. Peki bayram tatili kaç gün olacak? Arefe ve bayramın 1. günü hangi tarihe denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenli olarak paylaşılan dini günler takvimi bu sene de paylaşıldı. 2025 dini günler takvimine göre, Ramazan ayı başlangıcı 1 Mart 2025. Dünya genelindeki milyonlarca Müslümanın oruç ibadetini yapacağı mübarek Ramazan ayının ardından 3 günlük bayram tatili yapılacak. İşte Ramazan ayı ve bayram tatili ile ilgili tarihler.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde (diyanet.gov.tr) yer alan 2025 dini günler takvimine göre, Ramazan ayı başlangıcı 1 Mart 2025 tarihine denk geliyor.


AREFE NE ZAMAN?


Bu sene Ramazan Bayramı arefesi ise, 29 Mart Cumartesi gününe denk gelmektedir.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN VE KAÇ GÜN OLACAK?


Diyanet'in dini günler listesinde yer alan bilgilere göre, Ramazan Bayramı 1. günü 30 Mart Pazar, 2. günü 31 Mart Pazartesi ve 3. günü ise 1 Nisan Salı günü kutlanacak. Bayram tatili bu sene 3 gün olacak.


Ramazan Bayramı boyunca özel ve kamu bankaları, belediye,valilik, muhtarlık, SGK, noterler ve diğer birçok kamu kurumu hizmet vermeyecek. Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışacak.

Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde;


Ramazan Bayramı arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. günü: 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. günü (son) 1 Nisan Salı

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