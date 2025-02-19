BEYOĞLU'NDA OKULLAR TATİL Mİ?





Beyoğlu'nda okullar tatil mi merak ediliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Beyoğlu'nda hem trafikte hem de eğitim öğretimde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Beyoğlu'nda okullar henüz tatil olmadı. Beyoğlu Kaymakamlığı ya da İstanbul Valiliği'nden Beyoğlu okul tatil açıklamasını Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü X (Twitter) hesabından takip edebilirsiniz.







