İSTANBUL'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Taksim'de de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Beyoğlu'nda etkisini sürdüren kar yağışı ile okulların tatil olup olmayacağı merak kazandı. Yarın Beyoğlu'nda okullar tatil olacak mı? 20 Şubat Beyoğlu kar tatili açıklaması var mı? İşte konuya dair son dakika gelişmeler...
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı pazar gününe kadar sürecek. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden biri Beyoğlu oldu. Peki, Beyoğlu'nda okullar tatil edildi mi? 20 Şubat Perşembe Beyoğlu kar tatili açıklaması hakkında ayrıntılar haberimizde.
TAKSİM BEYOĞLUNDA KAR MANZARALARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda sabah başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor. Öte yandan bu anları ölümsüzleştirmek isteyen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirdi.
BEYOĞLU'NDA OKULLAR TATİL Mİ?
Beyoğlu'nda okullar tatil mi merak ediliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Beyoğlu'nda hem trafikte hem de eğitim öğretimde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Beyoğlu'nda okullar henüz tatil olmadı. Beyoğlu Kaymakamlığı ya da İstanbul Valiliği'nden Beyoğlu okul tatil açıklamasını Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü X (Twitter) hesabından takip edebilirsiniz.
BUZLANMALARA ÇOK DİKKAT EDİN!
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Gece geç saatlere kadar devam edecek olan yağışlar yarın da artarak devam edecek.
Geçmişte yaşanan kar yağışları kadar şiddetli olmasa da hava sıcaklıklarının oldukça düşmesinden dolayı buzlanmanın çok olduğunu göreceğiz.
YAĞIŞLAR ANADOLU YAKASINDA YOĞUN OLACAK!
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı pazar gününe kadar sürecek. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında etkisini daha fazla gösterecek. Buzlanmanın oldukça fazla olacağı bu dört gün boyunca vatandaşların mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz.