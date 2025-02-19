Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Taksim'den kar manzaraları geliyor! Beyoğlu'nda okullar tatil edilecek mi? Valilik açıklaması

Taksim'den kar manzaraları geliyor! Beyoğlu'nda okullar tatil edilecek mi? Valilik açıklaması

14:2819/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Taksim'de de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Beyoğlu'nda etkisini sürdüren kar yağışı ile okulların tatil olup olmayacağı merak kazandı. Yarın Beyoğlu'nda okullar tatil olacak mı? 20 Şubat Beyoğlu kar tatili açıklaması var mı? İşte konuya dair son dakika gelişmeler...

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı pazar gününe kadar sürecek. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden biri Beyoğlu oldu. Peki, Beyoğlu'nda okullar tatil edildi mi? 20 Şubat Perşembe Beyoğlu kar tatili açıklaması hakkında ayrıntılar haberimizde.


TAKSİM BEYOĞLUNDA KAR MANZARALARI


Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda sabah başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor. Öte yandan bu anları ölümsüzleştirmek isteyen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirdi.

BEYOĞLU'NDA OKULLAR TATİL Mİ?


Beyoğlu'nda okullar tatil mi merak ediliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Beyoğlu'nda hem trafikte hem de eğitim öğretimde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Beyoğlu'nda okullar henüz tatil olmadı. Beyoğlu Kaymakamlığı ya da İstanbul Valiliği'nden Beyoğlu okul tatil açıklamasını Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü X (Twitter) hesabından takip edebilirsiniz.



BUZLANMALARA ÇOK DİKKAT EDİN!

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Gece geç saatlere kadar devam edecek olan yağışlar yarın da artarak devam edecek.

Geçmişte yaşanan kar yağışları kadar şiddetli olmasa da hava sıcaklıklarının oldukça düşmesinden dolayı buzlanmanın çok olduğunu göreceğiz.

YAĞIŞLAR ANADOLU YAKASINDA YOĞUN OLACAK!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı pazar gününe kadar sürecek. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında etkisini daha fazla gösterecek. Buzlanmanın oldukça fazla olacağı bu dört gün boyunca vatandaşların mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz.

#beyoğlu
#beyoğlu kar tatili
#okul tatili
#beyoğlu belediyesi
#istanbul valiliği
#kar tatili haberleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ayında çekilecek tesbihler, zikirler: Peygamberimiz (sav.)'in Ramazan Duası