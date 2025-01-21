BİM 21-22-24 Ocak aktüel katalogları yayımlandı. Önümüzdeki hafta BİM market'de satışa sunulacak olan indirimli ürünler belli olurken vatandaşlar yeni kataloglarda satışa çıkacak ürünleri merak etmeye devam ediyor. BİM 24 Ocak Cuma aktüel kataloğunda Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set, Buz Başlıklı Lazer Epilasyon Cihazı, LG 65 İnç 4K Smart Led TV, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge, Gaming Kulaklık, Mikrofon, Powerbank ve daha birçok ürün yer alıyor. 21 Ocak Salı günü ise Temel Gıda Ürünleri, Atıştırmalık Çeşitleri, Makyaj Malzemesi çeşitleri, Bebek Bezi, Kadın/Erkek Çorap Çeşitleri satışta olacak. 22 Ocak Çarşamba günü ise buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi temel ev eşyaları satışta olacak. İşte BİM 21-22-24 Ocak aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...