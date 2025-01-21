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BİM 21-22-24 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı haftanın indirimli ürünlerinde...

BİM 21-22-24 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı haftanın indirimli ürünlerinde...

08:5521/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu yayınlandı! BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ocak ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 21-22-24 Ocak BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...

BİM 21-22-24 Ocak aktüel katalogları yayımlandı. Önümüzdeki hafta BİM market'de satışa sunulacak olan indirimli ürünler belli olurken vatandaşlar yeni kataloglarda satışa çıkacak ürünleri merak etmeye devam ediyor. BİM 24 Ocak Cuma aktüel kataloğunda Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set, Buz Başlıklı Lazer Epilasyon Cihazı, LG 65 İnç 4K Smart Led TV, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge, Gaming Kulaklık, Mikrofon, Powerbank ve daha birçok ürün yer alıyor. 21 Ocak Salı günü ise Temel Gıda Ürünleri, Atıştırmalık Çeşitleri, Makyaj Malzemesi çeşitleri, Bebek Bezi, Kadın/Erkek Çorap Çeşitleri satışta olacak. 22 Ocak Çarşamba günü ise buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi temel ev eşyaları satışta olacak. İşte BİM 21-22-24 Ocak aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...

BİM AKTÜEL 21 OCAK SALI KATALOĞU:


Kağıt Havlu 129,00 TL

Aynalı Kutulu Fırça Seti 135,00 TL

Maskara 99,00 TL

Ten Görünümlü Külotlu Çorap 189,00 TL









21 OCAK SALI YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU


Kırmızı Mercimek 2,5 kg 93 TL

Pilavlık Bulgur 2,5 kg 50 TL

Nohut 2,5 kg 118 TL

Siyah Zeytin 134,50 TL

Beyaz Sirke 5 L 79,50 TL





BİM AKTÜEL 22 OCAK ÇARŞAMBA KATALOĞU:


Nofrost Buzdolabı 20.990 TL

Buzdolabı 11.990 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.390 TL




Çantalı 5'li Bıçak Seti 1.390 TL


Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti 1.290 TL


Şef Bıçak Seti 699 TL


BİM AKTÜEL 24 OCAK CUMA KATALOĞU


Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL

65' Smart 4K Ultra HD Tv 34.999 TL

Diş Duşu 999 TL

Erkek Bakım Saç Sakal Kesme Düzeltme Makinesi 329 TL

Gaming Kulaklık 7+1 649 TL

Gaming Masaüstü Mikrofon 399 TL

Mouse Pad 199 TL

Mouse 279 TL

Klavye 329 TL

Gece Lambası 49 TL











Şal 129 TL


Kadın Tunik 249 TL

Kadın Pantolon 249 TL

Termal Tayt 159 TL

Erkek Polar Gömlek 279 TL

Tv Battaniye 389 TL

Erkek Pijama Takımı 319 TL

Kadın Pijama Takımı 299 TL

Polar Şal 99 TL

Bebek Yastık Kılıfı 39 TL

Bebek Çarşaf 129 TL

Bebek Odası Paspası 259 TL

Bebek Tül Perde 259 TL

Bebek Body 59 TL













Servis Seti 5'li 279 TL


Karnıyarık Tenceresi 799 TL

Tava 449 TL

Tencere Çeşitleri 1200 ml 42,50 TL

Bıçak Çeşitleri 109 TL

Pasta Tabağı 55 TL

Sürahi 1180 cc 149 TL

Su Bardağı 3'lü 149 TL

Kupa 2'li 199

Çay Bardağı 6'lı 189 TL

Cam Kesme Tablası 129 TL

Pataes Dilimleyici 22,50 TL

Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 22,50 TL

Cam Çay Kaşığı 6'lı 24,50 TL

Ütü Masası Kılıfı 85 TL














Silikon Emzik 69 TL


Biberon 199 TL

Gece & Gündüz Biberon 149 TL

Full Silikon Emzik 34,50 TL

Emzik Kutusu 34,50 TL

Cam Biberon Seti 149 TL

Akıtmaz Bardak 99 TL

Pipetli Bardak 119 TL

Sulu Diş Kaşıyıcı 49,50 TL

Konak Tarağı 59,50 TL

Su Geçirmez Kilitli Çanta 19,50 TL

Süt Saklama Poşeti 34,50 TL

Meyve Süzgeci 55 TL

Kullan-At Klozet Örtüsü 42,50 TL

Kullan-At Önlük 39,50 TL














Oyuncak Yol Seti 379 TL


Puzzle 179 TL

İnsan Anatomisi Maketi 299 TL

Mekanik Uçan Ejderha 549 TL

Küvette Bebek 139 TL




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