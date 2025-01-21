BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu yayınlandı! BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ocak ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 21-22-24 Ocak BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM 21-22-24 Ocak aktüel katalogları yayımlandı. Önümüzdeki hafta BİM market'de satışa sunulacak olan indirimli ürünler belli olurken vatandaşlar yeni kataloglarda satışa çıkacak ürünleri merak etmeye devam ediyor. BİM 24 Ocak Cuma aktüel kataloğunda Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set, Buz Başlıklı Lazer Epilasyon Cihazı, LG 65 İnç 4K Smart Led TV, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge, Gaming Kulaklık, Mikrofon, Powerbank ve daha birçok ürün yer alıyor. 21 Ocak Salı günü ise Temel Gıda Ürünleri, Atıştırmalık Çeşitleri, Makyaj Malzemesi çeşitleri, Bebek Bezi, Kadın/Erkek Çorap Çeşitleri satışta olacak. 22 Ocak Çarşamba günü ise buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi temel ev eşyaları satışta olacak. İşte BİM 21-22-24 Ocak aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...
BİM AKTÜEL 21 OCAK SALI KATALOĞU:
Kağıt Havlu 129,00 TL
Aynalı Kutulu Fırça Seti 135,00 TL
Maskara 99,00 TL
Ten Görünümlü Külotlu Çorap 189,00 TL
21 OCAK SALI YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kırmızı Mercimek 2,5 kg 93 TL
Pilavlık Bulgur 2,5 kg 50 TL
Nohut 2,5 kg 118 TL
Siyah Zeytin 134,50 TL
Beyaz Sirke 5 L 79,50 TL
BİM AKTÜEL 22 OCAK ÇARŞAMBA KATALOĞU:
Nofrost Buzdolabı 20.990 TL
Buzdolabı 11.990 TL
8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.390 TL
Çantalı 5'li Bıçak Seti 1.390 TL
Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti 1.290 TL
Şef Bıçak Seti 699 TL
BİM AKTÜEL 24 OCAK CUMA KATALOĞU
Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL
65' Smart 4K Ultra HD Tv 34.999 TL
Diş Duşu 999 TL
Erkek Bakım Saç Sakal Kesme Düzeltme Makinesi 329 TL
Gaming Kulaklık 7+1 649 TL
Gaming Masaüstü Mikrofon 399 TL
Mouse Pad 199 TL
Mouse 279 TL
Klavye 329 TL
Gece Lambası 49 TL
Şal 129 TL
Kadın Tunik 249 TL
Kadın Pantolon 249 TL
Termal Tayt 159 TL
Erkek Polar Gömlek 279 TL
Tv Battaniye 389 TL
Erkek Pijama Takımı 319 TL
Kadın Pijama Takımı 299 TL
Polar Şal 99 TL
Bebek Yastık Kılıfı 39 TL
Bebek Çarşaf 129 TL
Bebek Odası Paspası 259 TL
Bebek Tül Perde 259 TL
Bebek Body 59 TL
Servis Seti 5'li 279 TL
Karnıyarık Tenceresi 799 TL
Tava 449 TL
Tencere Çeşitleri 1200 ml 42,50 TL
Bıçak Çeşitleri 109 TL
Pasta Tabağı 55 TL
Sürahi 1180 cc 149 TL
Su Bardağı 3'lü 149 TL
Kupa 2'li 199
Çay Bardağı 6'lı 189 TL
Cam Kesme Tablası 129 TL
Pataes Dilimleyici 22,50 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 22,50 TL
Cam Çay Kaşığı 6'lı 24,50 TL
Ütü Masası Kılıfı 85 TL
Silikon Emzik 69 TL
Biberon 199 TL
Gece & Gündüz Biberon 149 TL
Full Silikon Emzik 34,50 TL
Emzik Kutusu 34,50 TL
Cam Biberon Seti 149 TL
Akıtmaz Bardak 99 TL
Pipetli Bardak 119 TL
Sulu Diş Kaşıyıcı 49,50 TL
Konak Tarağı 59,50 TL
Su Geçirmez Kilitli Çanta 19,50 TL
Süt Saklama Poşeti 34,50 TL
Meyve Süzgeci 55 TL
Kullan-At Klozet Örtüsü 42,50 TL
Kullan-At Önlük 39,50 TL
Oyuncak Yol Seti 379 TL
Puzzle 179 TL
İnsan Anatomisi Maketi 299 TL
Mekanik Uçan Ejderha 549 TL
Küvette Bebek 139 TL