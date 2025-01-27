Kripto piyasaları yeni haftaya sert düşüşle başladı. Bitcoin, yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerin etkisiyle 100 bin doların altına indi. ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlik ve ekonomik takvimde yoğun bir hafta öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla Bitcoin kripto para birimlerindeki düşüşe öncülük ediyor. Peki, bitcoinin düşüşü devam edecek mi? Ne zaman yükselir? İşte bitoinin son durumuna ilişkin tahminler...
Kripto para piyasası, son 10 günün en düşük seviyesinde haftaya başladı. Yatırımcılar bitoin düşüşünin ne kadar devam edeceğini merak ediyor.
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Yeni haftanın ilk gününe düşüşle başlayan Bitcoin 99 bin 031 dolar, Ethereum 3 bin 097 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 3,32 trilyon dolar. Bitcoin'in piyasa değeri 1.96 trilyon dolar, Ethereum'un piyasa değeri 372 milyar dolar seviyesinde oldu.
Gerçekleşen satışların ardından kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 6 oranında geriledi.
RUMP'IN AÇIKLAMASINA RAĞMEN DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin Magazine CEO'su David Bailey ile yaptığı kısa görüşmede, Bitcoin topluluğuna açık bir destek mesajı verdi. Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Bailey, Trump'a sektöre verdiği destek ve Silk Road kurucusu Ross Ulbricht'e yönelik sözlerinin arkasında durduğu için teşekkür ettiğini belirtti. Bailey'in, "Bitcoin topluluğuna iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?" sorusuna Trump şu yanıtı verdi:
"Tamamen yanınızdayım. Bitcoin'i çok daha yüksek seviyelere taşıyacağız ve onu elimizden almak isteyen Çin ve diğer ülkeleri geride bırakacağız."
Destek seviyeleri ve fiyat tahminleri
Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesi, hem psikolojik hem de teknik bir destek olarak görülüyor. Ancak bu seviyenin kırılması halinde fiyatın 96 bin dolara kadar düşmesi mümkün. 105 bin dolar seviyesi ise Bitcoin’in toparlanması için önemli bir direnç olarak öne çıkıyor.
Uzmanlara göre, piyasa koşulları olumlu yönde değişirse Bitcoin’in 105 bin doları destek haline getirerek 109.699 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru yeni bir yükseliş trendi başlatması mümkün. Ancak, mevcut satış baskısı ve makroekonomik faktörler göz önünde bulundurulduğunda, fiyatın yakın vadede konsolidasyon evresine girmesi bekleniyor.
Bitcoin ve altcoin fiyatlarındaki sert düşüş milyar dolarları sildi
Kripto para piyasaları, sakin geçen hafta sonunun ardından pazartesi günü büyük bir sarsıntı yaşadı. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, bir saatlik süre içinde yaklaşık yedi bin dolarlık değer kaybı yaşarken, altcoinler de bu düşüşten ağır şekilde etkilendi.Geçtiğimiz pazartesi gününe benzer bir senaryo yaşayan Bitcoin, önce 100 bin doların altına geriledi, ardından hızlı bir toparlanmayla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin dolara ulaştı. Donald Trump'ın göreve başlama töreni sırasında ve sonrasında dalgalı bir seyir izleyen kripto para birimi, Trump'ın konuşmasında kripto paralardan bahsetmemesi üzerine düzeltme yaşasa da 100 bin doların üzerindeki seyrini korudu. Hafta içinde 107 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, hafta sonunu 105 bin dolar seviyesinde tamamladı.Asya piyasalarının açılmasıyla sert bir düşüş yaşayan Bitcoin, birkaç saat içinde 98 bin doların altına inerek milyonlarca dolarlık pozisyon kapanmasına neden oldu. Şu anda Bitcoin 99 bin dolar seviyesine yükselse de günlük bazda yüzde 5'lik değer kaybı devam ediyor. Toplam piyasa değeri 1,96 trilyon dolara gerileyen Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 56'nın üzerine çıktı.Ethereum, yüzde 7'lik düşüşle 3.100 doların altına gerilerken, XRP 3 dolardan 2,8 dolara düştü. Solana, Dogecoin, Cardano, Chainlink, Avalanche, Stellar ve SUI gibi popüler kripto paralar çift haneli kayıplar yaşadı. VIRTUAL, XCN, SOS, RAY, PEPE, OP ve BONK gibi altcoinler ise yüzde 20'ye varan oranlarda değer kaybetti.Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte 250 milyar doların üzerinde azalarak, son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3,5 trilyon dolara geriledi.