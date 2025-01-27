RUMP'IN AÇIKLAMASINA RAĞMEN DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ





ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin Magazine CEO'su David Bailey ile yaptığı kısa görüşmede, Bitcoin topluluğuna açık bir destek mesajı verdi. Görüşmenin ayrıntılarını paylaşan Bailey, Trump'a sektöre verdiği destek ve Silk Road kurucusu Ross Ulbricht'e yönelik sözlerinin arkasında durduğu için teşekkür ettiğini belirtti. Bailey'in, "Bitcoin topluluğuna iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?" sorusuna Trump şu yanıtı verdi:

"Tamamen yanınızdayım. Bitcoin'i çok daha yüksek seviyelere taşıyacağız ve onu elimizden almak isteyen Çin ve diğer ülkeleri geride bırakacağız."



