Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 27 Nisan 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 27 Nisan 2025 Pazar hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? 27 Nisan Pazar bugün hangi maçlar var?
13:30 Venezia - Milan İtalya Serie A S Sport
14:30 Hamburg - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Spor 3
14:30 Hannover 96 - Köln Almanya Bundesliga 2 Spor 4
14:30 Kaiserslautern - Schalke 04 Almanya Bundesliga 2 Spor 4
16:00 Bournemouth - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports
16:00 Konyaspor - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
16:00 Trabzonspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Kocaelispor - Boluspor Trendyol 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor
16:00 Y.Malatyaspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor
16:00 Adanaspor - Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor
16:00 Bandırmaspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor
16:00 İstanbulspor - Pendikspor Trendyol 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor
16:00 Fatih Karagümrük - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig Konferans Yayın TRT SporBein Sports Max 1
16:00 Sakaryaspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor
16:00 Şanlıurfaspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor
16:00 Ümraniyespor - Amedspor Trendyol 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor
16:00 Ankaragücü - Çorum FK Trendyol 1. Lig Konferans Yayın TRT Spor
16:00 Inter - Roma İtalya Serie A S Sport 2S Sport Plus
16:00 Fiorentina - Empoli İtalya Serie A S Sport Plus
16:30 Sebail - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
17:00 Genk - Antwerp Belçika Pro League TV 8 Buçuk
17:15 Villarreal - Espanyol İspanya La Liga S Sport
18:15 Lens - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports
18:15 Montpellier - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports
18:15 Nantes - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports
18:30 Liverpool - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
18:30 Nottingham Forest - Manchester City İngiltere FA Cup tabii Spor
19:00 Kayserispor - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
19:00 Eyüpspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:00 Juventus - Monza İtalya Serie A S Sport 2
19:00 Sabah Bakü - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:30 Kawasaki Frontale - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Smart Spor 2
19:30 St.Gilloise - Club Brugge Belçika Pro League TV 8 Buçuk
20:00 Benfica - AVS Portekiz Liga NOS TRT Spor
20:00 AEK - Olympiakos Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
21:30 River Plate - Boca Juniors Arjantin Primera Division Spor Smart
21:45 Marsilya - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
21:45 Atalanta - Lecce İtalya Serie A Tivibu Spor 2
21:45 Napoli - Torino İtalya Serie A S Sport 2
22:30 Boavista - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS Sport Plus
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