Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu? 1 Ekim 2025 güncel döviz kurları

1 Ekim 2025 Çarşamba günü döviz kurları belli oldu. Vatandaşlar ve yatırımcılar, dolar, euro ve sterlin fiyatlarını yakından takip ederken, serbest piyasada güncel rakamlar açıklandı. İstanbul ve Ankara piyasalarında dolar 41,58 TL seviyelerinde işlem görürken euro 48,90 TL’yi aştı. Sterlin 56 TL’nin üzerinde fiyatlanırken İsviçre frangı da 52 TL seviyesinden alıcı buldu. Piyasalarda ABD’de hükümetin kapanma süreci, Fed’in faiz indirim beklentileri ve küresel veriler yakından izleniyor. İşte 1 Ekim 2025 güncel döviz kurları, dolar ve euro fiyatlarında son durum

1 /7 Dolar, euro ve sterlin fiyatları 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yeniden gündemde. İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında dolar 41,58 TL seviyelerinde işlem görürken euro 48,90 TL’nin üzerine çıktı. Sterlin 56 TL’nin üzerinde fiyatlanıyor. ABD’de hükümetin kapanma riski, Fed’in faiz politikası ve küresel piyasalardaki gelişmeler döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. İşte 1 Ekim 2025 güncel döviz kurları…

2 /7 Dolar ne kadar oldu?

İstanbul’da: 41,5830 TL alış – 41,5840 TL satış

Ankara’da: 41,5530 TL alış – 41,6330 TL satış

Dolar sabah açılışta 41,5880 TL seviyesinden işlem gördü.

3 /7 Euro kaç TL oldu?

İstanbul’da: 48,9010 TL alış – 48,9020 TL satış

Ankara’da: 48,8610 TL alış – 48,9410 TL satış

Euro sabah açılışta 48,9210 TL seviyesinden işlem gördü.

4 /7 Sterlin ne kadar?

İstanbul’da: 56,2170 TL alış – 56,2270 TL satış

Ankara’da: 56,1570 TL alış – 56,3670 TL satış

Sterlin gün içinde sınırlı yükseliş kaydetti.

5 /7 İsviçre Frangı kaç TL?

İstanbul’da: 52,2160 TL alış – 52,2260 TL satış

Ankara’da güncel fiyatlar paralel seyrediyor.

6 /7 Piyasalarda son durum

Dolar endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 97,7 seviyesine düştü. ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle bazı kritik verilerin açıklanamayabileceği endişesi, piyasaların yönünü belirliyor. Uzmanlar, Fed’in ekim ve aralık aylarında faiz indirimlerine devam edeceğini, 2026 yılı için ise iki indirim beklendiğini belirtiyor.