Dünyanın en tehlikeli füzeleri hangileri?

Günümüzde savaş teknolojisi hızla gelişirken, füze sistemleri de bu gelişimin en stratejik unsurlarından biri haline geldi. Hedefe nokta atışıyla ulaşabilen, kıtalararası mesafeleri birkaç dakika içinde kat edebilen bu füzeler, sadece teknik değil aynı zamanda politik bir güç gösterisi niteliğinde.
Dünyanın en ölümcül 10 füzesinin büyük kısmı ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçlere ait. Her biri yüksek menzilli, çoklu savaş başlığı taşıyabilen ve ciddi yıkım gücüne sahip. İşte dünyanın en ölümcül, tehlikeli 10 füzesi:
10. DF-31 | Çin
Menzil: 11.000 km+
Karadan fırlatılabilen bu kıtalararası balistik füze (ICBM), birden fazla nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor.
9. Trident II D4 | ABD
Menzil: 12.000 km
Denizaltıdan fırlatılan bu balistik füze, eski olmasına rağmen yüksek tehdit seviyesi taşıyor.
8. M51 | Fransa
Menzil: 11.000 km
Fransız donanmasının denizaltı tabanlı gücünün temel taşlarından biri.
7. RS-26 Rubezh (SS-26) | Rusya
Kısa menzilli ve yüksek isabet oranına sahip bir ICBM. Hızlı tepki vermek için tasarlandı.
6. RS-24 Yars (SS-27) | Rusya
Menzil: 11.000 km
Mobil fırlatıcılarla taşınabilen bu füze, çoklu savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip.
5. Bulava (RS-28) | Rusya
Yeni nesil denizaltıdan fırlatılan füze, güvenilirliği ve isabet oranıyla dikkat çekiyor.
4. Trident II D5 | ABD
Menzil: 12.000 km
Son teknolojiye sahip SLBM; yüksek isabet oranı ve çoklu başlık yeteneğiyle öne çıkıyor.
3. Minuteman III | ABD
ABD'nin kara konuşlu nükleer cephaneliğinin belkemiği.
2. DF-5 (Dongfeng-5) | Çin
Menzil: 12.000 km
Çin’in kıtalararası gücünü temsil eden bu füze, ABD'nin tamamına ulaşabilecek kapasitede.
1. R-36M2 Voevoda (SS-18 Satan) | Rusya
Menzil: 16.000 km
"Şeytan" lakaplı bu füze, 10 adet 750 kilotonluk savaş başlığı taşıyabiliyor ve dünyanın en ölümcül füzesi kabul ediliyor.