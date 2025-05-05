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Dünyanın en tehlikeli füzeleri hangileri?

Dünyanın en tehlikeli füzeleri hangileri?

12:575/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Günümüzde savaş teknolojisi hızla gelişirken, füze sistemleri de bu gelişimin en stratejik unsurlarından biri haline geldi. Hedefe nokta atışıyla ulaşabilen, kıtalararası mesafeleri birkaç dakika içinde kat edebilen bu füzeler, sadece teknik değil aynı zamanda politik bir güç gösterisi niteliğinde.

Dünyanın en ölümcül 10 füzesinin büyük kısmı ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçlere ait. Her biri yüksek menzilli, çoklu savaş başlığı taşıyabilen ve ciddi yıkım gücüne sahip. İşte dünyanın en ölümcül, tehlikeli 10 füzesi:


10. DF-31 | Çin

Menzil: 11.000 km+

Karadan fırlatılabilen bu kıtalararası balistik füze (ICBM), birden fazla nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor.


9. Trident II D4 | ABD

Menzil: 12.000 km

Denizaltıdan fırlatılan bu balistik füze, eski olmasına rağmen yüksek tehdit seviyesi taşıyor.




8. M51 | Fransa

Menzil: 11.000 km

Fransız donanmasının denizaltı tabanlı gücünün temel taşlarından biri.


7. RS-26 Rubezh (SS-26) | Rusya

Kısa menzilli ve yüksek isabet oranına sahip bir ICBM. Hızlı tepki vermek için tasarlandı.


6. RS-24 Yars (SS-27) | Rusya

Menzil: 11.000 km

Mobil fırlatıcılarla taşınabilen bu füze, çoklu savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip.


5. Bulava (RS-28) | Rusya

Yeni nesil denizaltıdan fırlatılan füze, güvenilirliği ve isabet oranıyla dikkat çekiyor.


4. Trident II D5 | ABD

Menzil: 12.000 km

Son teknolojiye sahip SLBM; yüksek isabet oranı ve çoklu başlık yeteneğiyle öne çıkıyor.


3. Minuteman III | ABD

ABD'nin kara konuşlu nükleer cephaneliğinin belkemiği.


2. DF-5 (Dongfeng-5) | Çin

Menzil: 12.000 km

Çin’in kıtalararası gücünü temsil eden bu füze, ABD'nin tamamına ulaşabilecek kapasitede.


1. R-36M2 Voevoda (SS-18 Satan) | Rusya

Menzil: 16.000 km

"Şeytan" lakaplı bu füze, 10 adet 750 kilotonluk savaş başlığı taşıyabiliyor ve dünyanın en ölümcül füzesi kabul ediliyor.


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