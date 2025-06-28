e-YDS 2025 sınavı saat kaçta başlayacak sınav kaçta bitecek?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), ÖSYM tarafından düzenlenen ve yabancı dil seviyesini ölçen bir sınavdır. Geleneksel YDS'den farklı olarak elektronik ortamda, belirli e-Sınav merkezlerinde uygulanır ve genellikle sonuçları aynı gün içinde açıklanır.