e-YDS 2025 sınavı saat kaçta başlayacak sınav kaçta bitecek?

2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/7 Almanca-Fransızca) bugün gerçekleştirildi. 3-19 Haziran 2025 tarihleri arasında alınan e-YDS 2025/7 sınavına alınacak aday sayısı Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmişti. Peki e-YDS 2025/7 sınavı saat kaçta başlayacak sınav kaçta bitecek?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), ÖSYM tarafından düzenlenen ve yabancı dil seviyesini ölçen bir sınavdır. Geleneksel YDS'den farklı olarak elektronik ortamda, belirli e-Sınav merkezlerinde uygulanır ve genellikle sonuçları aynı gün içinde açıklanır.
e-YDS 2025 sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; e-YDS/7 Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da, 20 e-sınav salonunda Almanca ve Fransızca olarak uygulanacak. Sınav, 28 Haziran Cumartesi saat 13.45'te başlayacak.
Sınavlarda adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.
Uygulanacak sınavlar ile ilgili açıklama yapan Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınavlara 3 bin 952 aday başvurdu. Hafta sonu uygulanacak sınavlarda emniyet personeli dahil 402 kişi görev yapacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın hemen ardından gerçekleştirilecek elektronik sınavlar ÖSYM'nin dijitalleşme ve farklı dillerdeki sınav uygulamaları konusunda yetkinliğini ortaya koymaktadır. Farklı dillerdeki sınav uygulamaları hem aday çeşitliliğine katkı sağlamakta hem de ÖSYM'nin teknik kapasitesini yansıtmaktadır. Hafta sonu sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.