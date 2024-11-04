2024 yılında ehliyet almak isteyenler için ehliyet ücreti, ehliyet sınıfına göre değişiklik göstermektedir. A sınıfı ehliyet harcı motosiklet araçlarına yönelik olup, diğer sınıflara göre daha düşüktür. B sınıfı ehliyet harcı, en yaygın sürücü belgesi türü ve otomobil kullanımı için gereklidir. Harçlar ve ehliyet fiyatları, yeniden değerlene oranına göre güncellenmekte olup, 2025 yılı ehliyet ücretleri belirlendi. İşte 2025 yılı ehliyet fiyatları.