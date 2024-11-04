Ehliyet almak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan ehliyet ücretleri. 2025 yılı yeniden değerleme oranları belli olmasıyla birlikte Ehliyet harçları da belirlendi. Peki 2025 ehliyet ücretleri ne kadar? İşte A sınıfı ve B sınıfı ehliyet harcı fiyatları.
2024 yılında ehliyet almak isteyenler için ehliyet ücreti, ehliyet sınıfına göre değişiklik göstermektedir. A sınıfı ehliyet harcı motosiklet araçlarına yönelik olup, diğer sınıflara göre daha düşüktür. B sınıfı ehliyet harcı, en yaygın sürücü belgesi türü ve otomobil kullanımı için gereklidir. Harçlar ve ehliyet fiyatları, yeniden değerlene oranına göre güncellenmekte olup, 2025 yılı ehliyet ücretleri belirlendi. İşte 2025 yılı ehliyet fiyatları.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıklayarak 2025 yılı için yeniden değerleme oranını belirledi. Yüzde 43,93 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı çeşitli kamu hizmetleri ve vergilerin artışına neden olacak. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak. Peki, ehliyet harcı ne kadar oldu? İşte 2025 ehliyet ücretleri, A sınıfı ve B sınıfı ehliyet harcı fiyatları.
2025 EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR?
Ehliyet harçları da yeniden değerleme oranı doğrultusunda artış gösterecek.
A sınıfı ehliyete ücreti ne kadar?
2024 yılı: 1.308 TL
2025 yılı: 1.882 TL
B sınıfı ehliyete ücreti ne kadar?
2024 yılı: 3.945 TL
2025 yılı: 5.678 TL
Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.
Vakıf Hizmet Bedeli
2024: 230
2025: 331
Değerli Kağıt Bedeli
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL
Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?
Sürücü belgesi alabilmek için gerekli şartlardan biri, bahsettiğimiz gibi sürücü kursunu başarıyla tamamlamak. Ancak ehliyet kursundan da önce gelen yaş ve tecrübe gibi şartlar bulunur. Bu şartlar ehliyet sınıfına göre farklılık gösterir.
Ehliyet sınıflarının yaş sınırlarını şu şekilde:
M, A1 ve B1 sınıfı: 16
A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı: 18
A sınıfı ehliyetler: 20 yaş
C, CE, D1 ve D1E sınıfı: 21 yaş
D ve DE sınıfı: 24 yaş
Ehliyet Nasıl Alınır?
Ehliyet almaya karar vermene rağmen nereden başlayacağını bilmiyorsan adım adım ne yapman gerektiğini anlattık.
1. Adım: Almak İstediğin Ehliyet Sınıfını Seç
Sürücü belgesine sahip olan bir kişi, kara yollarında trafiğe çıkan her aracı kullanamaz. Her farklı motorlu taşıtın farklı ehliyet sınıfı bulunur. Ehliyet sınıfları ise M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F ve G olmak üzere 17 tanedir.
Sürücü belgesi sınıfları
Motosiklet Sınıfı: M, A1, A2, A sınıfları
Otomobil ve Kamyonet Sınıfları: B, BE sınıfları
Kamyon ve Tır: C1, C1E, C, CE sınıfları
Otobüs ve Minibüs: D1, D1E, D, DE sınıfları
Traktör: F sınıfı
İş Makinesi: G sınıfı
Ehliyet sınıflarının motor hacimleri, araç kullanım alanları birbirinden farklıdır.
Ehliyet Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ehliyet başvuru işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden online olarak ya da ALO 199 hattını arayarak sürücü belgesi randevusu alabilirsin. Başvuru sırasında gerekli belgelerin yanında olması gerekiyor.
Ehliyet için Gerekli Belgeler
İlk kez ehliyet almak için gerekli belgeler:
Kimlik kartı
Sürücü sertifikası
Öğrenim belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının ödendiğine dair belge
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan grubunu belirtir belge.