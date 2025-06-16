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Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'da 16 Haziran 2025 Pazartesi günü elektrik kesintisi sorgulama

Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'da 16 Haziran 2025 Pazartesi günü elektrik kesintisi sorgulama

12:2116/06/2025, Monday
Yeni Şafak
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16 Haziran 2025 Pazartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve sokaklar belli oldu. Elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ


BEDAŞ tarafından yapılacak olan planlı elektrik kesintilerine dair duyurular yayımlandı.


Elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?


İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler, BEDAŞ'ın web sitesi üzerinden duyurulmuş olup, bu kesintiler hakkında detaylı bilgi almak için şu yollar kullanılabilir:


BEDAŞ web sitesi üzerinden "Planlı Kesintiler" sekmesinden, Avrupa Yakası'ndaki kesintilere dair bilgilere ulaşılabilir.

ALO 186 hattı üzerinden arıza ve kesinti durumları sorgulanabilir.

BEDAŞ'ın mobil uygulamaları ve SMS bilgilendirme servisinden de kesinti hakkında bilgi alınabilir.

Ayrıca AYEDAŞ tarafından da Anadolu Yakası'ndaki kesintilerle ilgili bilgi alınabilir.




İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler


Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.


İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI


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Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul'da 16 Haziran 2025 Pazartesi günü elektrik kesintisi sorgulama