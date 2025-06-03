Emekli 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? Temmuz ayında SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş zammı için belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayı verilerini açıklamasıyla birlikte Ocak-Mayıs dönemine ait enflasyon oranı da ortaya çıktı. Bu gelişme, milyonlarca kamu çalışanı ve emekli için zam hesaplamalarını şekillendirdi. Şimdi gözler, Haziran enflasyonunun açıklanacağı 3 Temmuz’a çevrildi. Peki, 2025 yılı Temmuz zammı öncesi 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

1 /6 Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışta temel ölçütlerden biri olan enflasyon farkı, TÜİK’in Mayıs ayı verileriyle birlikte büyük ölçüde belli oldu. Ocak’tan Mayıs’a kadar geçen sürede biriken enflasyon oranı, zam beklentilerini yükseltti. Memur ve emekliler, alacakları farkı ve yeni maaşlarını hesaplamaya başladı. Son zam oranının netleşmesi için artık tek eksik, Haziran ayı verisi. Peki 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç, maaşlara nasıl yansıyacak?

2 /6 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

3 /6 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla toplu sözleşme sonrası açıklanan aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu. 5 aylık enflasyon farkına göre emeklilerin alacağı zam oranı netleşti. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 15,10'luk zam farkını elde etmiş oldu.

4 /6 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 8,58 olarak açıklandı.

5 /6 Bu hesaplamalara göre yüzde 8,58 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 14,01 kümülatif zam meydana gelecek.