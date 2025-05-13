EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli gözünü ikinci ikramiye ödemesine çevirdi. 2025 yılında 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesinin, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bayram bu yıl 6 Haziran’da başlayacak, ödemelerin ise 3-5 Haziran haftasında yapılması öngörülüyor. İkramiyeden sadece emekliler değil, dul ve yetim aylığı alanlar, malulen emekliler, şehit yakınları ve gaziler gibi sosyal güvenlik kapsamında gelir ya da aylık alan tüm hak sahipleri de yararlanacak. 31 Mayıs’a kadar emeklilik başvurusu yapanlar da bu ödemeye dahil edilecek.