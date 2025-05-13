EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı, ne zaman yatacak?

Haziran ayında kutlanacak Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü ikinci bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihe çevrildi. Ramazan Bayramı'nda artırılarak 4 bin liraya yükseltilen ikramiyenin Kurban Bayramı öncesinde de aynı tutarda ödenmesi bekleniyor. SGK’dan gelir veya aylık alan emekliler ile dul, yetim ve hak sahiplerini kapsayan ödeme takvimi için resmi duyuru henüz yapılmasa da, ikramiyelerin 3-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor. İkramiyeden faydalanmak isteyen yeni emekli adaylarının ise 31 Mayıs’a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli gözünü ikinci ikramiye ödemesine çevirdi. 2025 yılında 4 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesinin, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bayram bu yıl 6 Haziran’da başlayacak, ödemelerin ise 3-5 Haziran haftasında yapılması öngörülüyor. İkramiyeden sadece emekliler değil, dul ve yetim aylığı alanlar, malulen emekliler, şehit yakınları ve gaziler gibi sosyal güvenlik kapsamında gelir ya da aylık alan tüm hak sahipleri de yararlanacak. 31 Mayıs’a kadar emeklilik başvurusu yapanlar da bu ödemeye dahil edilecek.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4 bin TL olarak açıklandı.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bayram tarihinden bir hafta önce ödenmeye başlamıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin de bayram tarihinden bir hafta öncesinde hesaplara geçmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağından dolayı 2 Haziran Pazartesi günü bayram ikramiyeleri hesaplara geçmeye başlayabilir. Konuya ilişkin resmi tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.