EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİH DUYURUSU: Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere 2018 yılından bu yana Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yapılan ikramiye ödemeleri, bu yıl da gündemde. Ramazan Bayramı’nda 4 bin TL olarak hesaplara aktarılan ödemelerin ardından, gözler şimdi Kurban Bayramı’na çevrildi. Milyonlarca emekli, hem bayram hazırlıklarını yapmak hem de ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ödemelerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. İkramiyelerin, tıpkı önceki bayramda olduğu gibi bayramdan önceki haftada yatırılması bekleniyor.

1 /6 Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri için geri sayım başladı. 2018 yılından bu yana bayram öncesinde yapılan ödemeler, 2025 yılında da Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 4 bin TL olarak belirlenmişti. Şimdi ise gözler, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağına çevrildi. Emekliler, ikramiyenin tarihini ve yatırılma takvimini araştırıyor.

2 /6 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2025 Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

3 /6 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL? 2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

4 /6 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

5 /6 2018-2024 DÖNEMİNDE TOPLAM 252 MİLYAR LİRA ÖDENDİ Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.