EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifiyle emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 4’er bin lira ikramiye alacak. Milyonlarca emekli, şimdi gözlerini ödeme takvimine çevirdi. Emekli maaşlarında olduğu gibi ikramiyeler de tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. Peki, 4A, 4B, 4C emeklilerinin zamlı bayram ikramiyesi hangi tarihte yatacak? İşte detaylar…
Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme sonrası milyonlarca emekli gözünü ödeme tarihlerine çevirdi. Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak ve ikramiyeler SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına bayramdan önce yatırılacak. Peki, 2025 yılında 4A, 4B, 4C emeklileri için ikramiye ödemeleri hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…
2025 YILI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI AÇIKLANDI
Yaklaşık 16 milyon emeklinin sabırsızlıkla beklediği 2025 yılı emekli bayram ikramiyesi miktarı nihayet belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
Buna göre, 15 milyon 880 bin emekliye, Ramazan ve Kurban bayramları için 4'er bin TL'lik ikramiye ödemesi yapılacak. Böylece, emekliler bu yıl toplamda 8 bin TL bayram ikramiyesi alacaklar.
ZAMLI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte netlik kazanacak. Eğer tasarı onaylanırsa, emekliler 27-28 Mart tarihine denk gelen Perşembe ve Cuma günlerinde ikramiyelerini almaları bekleniyor. Ancak kesin ödeme tarihleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da SGK tarafından duyurulacaktır. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki ödeme günleri ise her emeklinin tahsis numarasına göre farklılık gösterecek şekilde gerçekleştirilecektir.
MİLYONLARCA KİŞİ FAYDALANACAK
Yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşı ödemelerinden yararlananlar, ikramiye alma hakkına sahip olacak. Dul ve yetim maaşı alan bireyler, maaşlarının hisse oranlarına göre %75, %50 ve %25 oranlarında ikramiye alacaklar. Ayrıca, dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı, malullük maaşı, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alanlar, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller de ikramiye ödemelerinden faydalanabilecek.
BAKAN IŞIKHAN DUYURDU!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.