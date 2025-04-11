Emekli kök maaş zam oranı değişti! Enflasyon beklenti anketi sonuçlandı: SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaşlarına ne kadar zam gelecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammı için ilk sinyaller geldi. Merkez Bankası, Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni açıklayarak, enflasyon tahminlerine dair önemli veriler paylaştı. Ankette yer alan enflasyon beklentileri, emeklilerin kök aylıklarındaki artış oranlarını belirlemek için kritik bir ipucu sundu. Temmuz zammı öncesinde yapılan bu açıklamalar, milyonlarca emeklinin maaş artışı konusunda merakla beklediği bilgileri gündeme taşıdı.
Emekliler, Temmuz ayında yapılacak maaş zammı ile ilgili beklentilerini artırırken, bir yandan da promosyon ödemelerinde güncelleme yapılmasını ve Haziran başında ödenecek ikinci bayram ikramiyesini merakla bekliyor. Bu süreçte emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmeler ve ek ödemeler, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Temmuz zammı ile birlikte promosyon artışı ve bayram ikramiyesi de gündemdeki en önemli konular arasında yer alıyor.
2025'TEKİ EMEKLİ MAAŞI ARTIRIYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2025 yılına başlarken maaş artışı müjdesi geldi. 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75, kök maaşlara yansıtıldı. Bu artış, en düşük emekli maaşını da etkilemiş ve 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltilmişti. Böylece, tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 15.75 oranında bir artış sağlandı.
YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ BEKLENİYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir zam daha yapılacak. Temmuz ayında yapılacak zammın temel kaynağı, 2025’in ilk yarısında yaşanacak enflasyon oranı olacak. Şu an için 2025'in ilk 3 ayına ait enflasyon verileri netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Ocak ayında enflasyon yüzde 5.03, Şubat ayında yüzde 2.27, Mart ayında ise yüzde 2.46 oldu. Bu oranlarla, Ocak-Mart dönemi toplam enflasyonu yüzde 10.06 olarak kaydedildi. Eğer geriye kalan 3 aylık dönemde de benzer oranlar gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam, bu oranda olacak.
ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELİYOR
Emeklilere yapılacak zam oranı hakkında daha net bir bilgi almak isteyenler için Merkez Bankası'nın açıkladığı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi önemli bir ipucu sundu. Ekonomistlerin enflasyon tahminlerine göre Nisan ayında yüzde 3.07, Mayıs ayında yüzde 2.20, Haziran ayında ise yüzde 1.70 oranında enflasyon yaşanacağı öngörülüyor.
Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, yılın ilk yarısındaki toplam enflasyon oranı yüzde 17.91 olacak. Dolayısıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı da bu kadar yüksek olacak.
TEMMUZ'DA ZAMLAR HESAPLARA YATACAK
Emekliler, Temmuz ayında kesin zam oranını öğrenmiş olacaklar. Aynı ay içerisinde, bu zamlı maaş ödemeleri hesaplara yatırılacak. Ayrıca, Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte, emeklilere yönelik ek iyileştirme talepleri de masaya yatırılacak. Bu iyileştirmeler arasında, en düşük maaş olan 14.469 TL'nin arttırılıp arttırılmayacağı da değerlendirilecek. Taban maaş artışı ve refah payı gibi düzenlemelerin yanı sıra, yeni düzenlemeler de yasal olarak hayata geçirilecek.
İŞTE ÖRNEK HESAPLAMALAR
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 14.500
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 17.096,95
MEVCUT: 14.600
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 17.214,86
MEVCUT: 14.700
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 17.332,77
MEVCUT: 14.800
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 17.450,68
MEVCUT: 14.900
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 17.568,59
MEVCUT: 15.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 17.686,50
MEVCUT: 15.500
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 18.276,05
MEVCUT: 16.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 18.865,60
MEVCUT: 16.500
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 19.455,15
MEVCUT: 17.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 20.044,70
MEVCUT: 17.500
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 20.634,25
MEVCUT: 18.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 21.223,80
MEVCUT: 19.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 22.402,90
MEVCUT: 20.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 23.582,00
MEVCUT: 21.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 24.761,10
MEVCUT: 22.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 25.940,20
MEVCUT: 23.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 27.119,30
MEVCUT: 24.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 28.298,40
MEVCUT: 25.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 29.477,50
MEVCUT: 26.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 30.656,60
MEVCUT: 27.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 31.835,70
MEVCUT: 28.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 33.014,80
MEVCUT: 29.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 34.193,90
MEVCUT: 30.000
YÜZDE 17.91 ZAMLI: 35.373,00