Emekli kök maaş zam oranı değişti! Enflasyon beklenti anketi sonuçlandı: SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaşlarına ne kadar zam gelecek?

TEMMUZ'DA ZAMLAR HESAPLARA YATACAK

Emekliler, Temmuz ayında kesin zam oranını öğrenmiş olacaklar. Aynı ay içerisinde, bu zamlı maaş ödemeleri hesaplara yatırılacak. Ayrıca, Temmuz ayında yapılacak zam ile birlikte, emeklilere yönelik ek iyileştirme talepleri de masaya yatırılacak. Bu iyileştirmeler arasında, en düşük maaş olan 14.469 TL'nin arttırılıp arttırılmayacağı da değerlendirilecek. Taban maaş artışı ve refah payı gibi düzenlemelerin yanı sıra, yeni düzenlemeler de yasal olarak hayata geçirilecek.